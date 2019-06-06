Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в НормандиюИзвестия 08:35

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он рассказал во время встречи с главами международных информационных агентств.

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

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