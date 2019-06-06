Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в НормандиюИзвестия 08:35

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом он рассказал во время встречи с главами международных информационных агентств.
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Нужно ли присутствие Путина на праздновании 75-летия высадки союзников? Комментарии читателей «Фигаро»:

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Путин не расстроен из-за отсутствия приглашения в Нормандию

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Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
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Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
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В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин назвал Пушкина и Петра I в числе национальных героев России

Президент России Владимир Путин считает, что в истории России много героев, в их числе Александр Пушкин и Петр I. Об этом он сказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, отвечая на вопрос, кого глава государства считает национальными героями.
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Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд

На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
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Путин назвал мерзким пересмотр итогов Второй мировой войны

Забывать уроки Второй мировой — значит, предавать память близких, считает Путин.
Обновлено в 09:01
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
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Марина Александрова после суток в роддоме: «Всем советую, это чудо!»

Актриса сообщила о прибавлении в семье. Марина Александрова сообщила о пополнении в своей семье.
Обновлено в 06:00
Общество

Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", определяющей порядок проведения мессы, сообщает католическое издание Avvenir.
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Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»

Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Общество

Верховный суд фактически отменил срок давности

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
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Мобильная версия Skype теперь имеет совместный доступ к экрану

Microsoft обновила мобильное приложение популярного мессенджера, присовокупив к нему опцию совместного доступа к экрану во время видеозвонка.
Обновлено вчера в 16:41
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Названо достаточное число шагов в день для продления жизни

Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин пообещал Европе ответное снятие санкций в случае шагов навстречу

Ранее в июне глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам — членам блока продлить санкции в отношении России до 23 июня 2020 года.
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Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

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