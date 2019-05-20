Политика
Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должностьКоммерсантъ 08:31
Президент России Владимир Путин не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Авто
Дилеры «АвтоВАЗа» прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Официальные российские дилеры компании «АвтоВАЗ» прекратили реализацию комплектующих для спортивного седана Lada Vesta Sport.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой
Обновлено в 08:18
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье
Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Футбол
Александр Точилин: «Денисов? У „Сочи“ в РПЛ весь зарплатный пул будет немногим больше, чем якобы предлагаемый ему контракт»
Прочитал, что «Сочи» якобы предлагает Денисову годовой контракт на 800 тысяч евро.
Обновлено в 10:41
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс
В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.
Обновлено в 03:57
Общество
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Футбол
Сарри может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри
Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси».
Обновлено в 09:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Германии перед судом предстанут члены «шариатской полиции»
На западе Германии в Вуппертале судят группу мужчин по делу так называемой «шариатской полиции».
Обновлено в 11:30
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Технологии
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных
В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Авто
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Обновлено в 02:42
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика
Италия будет штрафовать суда, доставляющие спасенных мигрантов
МВД Италии по инициативе главы ведомства Маттео Сальвини разработало проект правительственного указа о штрафах для судов, доставляющих в страну спасенных в море мигрантов.
Обновлено в 11:21
Политика
Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание
Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39