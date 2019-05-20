Политика

Путин не поздравил Зеленского со вступлением в должностьКоммерсантъ 08:31

Президент России Владимир Путин не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В повестке российского президента нет никаких контактов с Владимиром Зеленским

Эхо Москвы06:01

Путин не поздравит Зеленского с инаугурацией

РЕН ТВ05:15

Путин поздравит Зеленского с первыми успехами в урегулировании в Донбассе

РИА Новости05:24

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Ведомости05:23

Кремль пообещал поздравить Зеленского после первых успехов

РБК05:23

Песков: Путин готов будет поздравить Зеленского с успехами в урегулировании в Донбассе

ТАСС05:19

Путин отказался поздравлять Зеленского с инаугурацией

Московский Комсомолец05:24
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

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Дилеры «АвтоВАЗа» прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Официальные российские дилеры компании «АвтоВАЗ» прекратили реализацию комплектующих для спортивного седана Lada Vesta Sport.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
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Юрий Беляев настоял на венчании с Татьяной Абрамовой

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Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
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Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
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Александр Точилин: «Денисов? У „Сочи“ в РПЛ весь зарплатный пул будет немногим больше, чем якобы предлагаемый ему контракт»

Прочитал, что «Сочи» якобы предлагает Денисову годовой контракт на 800 тысяч евро.
Обновлено в 10:41
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Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
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В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский заявил, что Украина будет пытаться вернуть Крым и Донбасс

В ходе церемонии инаугурации новый глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет пытаться вернуть утраченные территории.
Обновлено в 03:57
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Футбол

Сарри может возглавить «Ювентус» вместо Аллегри

Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси».
Обновлено в 09:39
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Германии перед судом предстанут члены «шариатской полиции»

На западе Германии в Вуппертале судят группу мужчин по делу так называемой «шариатской полиции».
Обновлено в 11:30
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
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Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных

В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.
Обновлено в 00:58
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею. Команда Ильи Воробьева переиграла Швейцарию - 3:0.
Обновлено вчера в 16:37
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Авто

Lifan X70 вернется в Россию через три месяца

Обновлено в 02:42
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика

Италия будет штрафовать суда, доставляющие спасенных мигрантов

МВД Италии по инициативе главы ведомства Маттео Сальвини разработало проект правительственного указа о штрафах для судов, доставляющих в страну спасенных в море мигрантов.
Обновлено в 11:21
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Ряд журналистов «Коммерсанта» покинули издание

Как написал на своей странице в Facebook спецкор ИД "Коммерсантъ" Иван Сафронов, он и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов уходят "не по своей воле, а в соответствии с решением акционера, высказавшего серьезные претензии к статье, в которой сообщалось про возможный уход с поста спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко".
Обновлено в 08:39
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