Путин не поздравил Зеленского с инаугурациейВедомости 05:23

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Политика Зеленскому передали послание от Трампа Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.

Кино Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.

Здоровье Прокуратура внесла представление Мазиной после оптимизации саратовских поликлиник По результатам проверки прокуратура области направила в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной представление.

Политика Зеленский заявил о готовности пожертвовать постом ради мира в Донбассе Напомним, ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.

Здоровье ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.

Политика Зеленский отправился на инаугурацию пешком Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду, где должна пройти его инаугурация.

Политика Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.

Политика В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.

Политика Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского Экстренная помощь медиков понадобилась члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку во время инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян погряз в долгах после развода с Еленой Степаненко, которая отказывается оплачивать коммунальные услуги за апартаменты.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Происшествия Защита Кокорина обжаловала приговор Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.

Происшествия Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье В результате ДТП восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с различными травмами, остальным оказали помощь на месте.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Экономика Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.

Футбол КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Политика Глава СБУ подал в отставку в день инаугурации Зеленского Как отмечается в заявлении, действующий состав руководства СБУ продолжит работу до тех пор, пока глава государства и парламент не решит вопрос о том, кто возглавит ведомство.

Музыка Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».

Экономика Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6% Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.

Гаджеты Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.

Общество Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.