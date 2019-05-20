Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурациейВедомости 05:23

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
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В повестке российского президента нет никаких контактов с Владимиром Зеленским

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Путин не поздравит Зеленского с инаугурацией

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По результатам проверки прокуратура области направила в адрес министра здравоохранения Натальи Мазиной представление.
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
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Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
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Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
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Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
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Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель

Обновлено вчера в 11:42
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Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

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Обновлено в 06:30
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Восемь человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

В результате ДТП восемь человек пострадали, пятерых из них госпитализировали в центральную районную больницу с различными травмами, остальным оказали помощь на месте.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу.
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
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Как отмечается в заявлении, действующий состав руководства СБУ продолжит работу до тех пор, пока глава государства и парламент не решит вопрос о том, кто возглавит ведомство.
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Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.
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«Джон Уик 3» обогнал «Мстителей» по сборам в США

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