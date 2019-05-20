Путин не поздравил Зеленского с инаугурациейВедомости 05:23

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

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