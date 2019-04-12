Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в НормандииRT на русском 07:23
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Армия и оружие
Беспилотник США заметили у границ России
Обновлено в 07:44
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика
Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным оставаться в контакте с президентом Украины Петром Порошенко, и тем самым объясняет свое решение пригласить его в Берлин за неделю до второго тура выборов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Угроза взрыва в комплексе «Ватутинки» в Новой Москве оказалась ложной
Ранее сообщалось, что более 200 человек эвакуированы из оздоровительного комплекса "Ватутинки" в Новой Москве после сообщения об угрозе взрыва.
Обновлено в 11:27
Общество
Суд оштрафовал Facebook на 3 тыс. рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 3 тыс. руб. за то, что она не предоставила информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса на территории России, сообщил судья Антон Козырев.
Обновлено в 08:59
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб.
Обновлено в 11:04
Экономика
Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Происшествия
Священник из Липина Бора, обвиняемый в педофилии, лишен сана
Обновлено вчера в 07:46
Автоспорт
На машине Квята сменили двигатель
На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика
Бывший президент Украины высказался о дебатах Зеленского и Порошенко
Бывший украинский лидер Леонид Кучма высказал своё мнение по поводу возможных дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:50
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Футбол
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Компания Japan Display стала зависимой от китайцев
Ключевыми участниками консорциума Suwa стали тайваньская компания TPK Holding и китайский инвестиционный фонд Harvest Group.
Обновлено в 08:14
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
В Турции заявили, что российский Су-57 превосходит F-35 во всём
Специалисты полагают, что подобной публикацией Турция подводит к тому, что покупка российских боевых истребителей Су-57 является более значимой, чем покупка американских F-35 на условиях, которые для Турции являются неприемлемыми.
Обновлено в 04:28
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Технологии
Walt Disney запустит свой онлайн-кинотеатр
Обновлено в 08:38
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Политика
Британская полиция задержала основателя WikiLeaks Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в четверг был задержан в посольстве Эквадора в Великобритании, говорится в заявлении британской полиции.
Обновлено вчера в 06:10
Интернет
В WhatsApp появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей отключать уведомления из групповых чатов, при этом не выходя из них, пишет 9to5Google.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии.
Обновлено в 03:55
Политика
Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок
Обновлено в 07:45
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37