Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в НормандииRT на русском 07:23

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

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