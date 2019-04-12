Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в НормандииRT на русском 07:23
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов.
Обновлено в 06:13
Спорт
Ефимова завоевала серебро чемпионата России на дистанции 100 м брассом
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»
Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 11:21
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании ответить на арест Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 07:51
Наука
Полигамия удваивает риск преждевременной смерти
Самки становятся беспокойными, менее охотно реагируют на ухаживания других самцов, в то же время их иммунная система укрепляется.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Футбол
Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:08
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Политика
Посла Литвы в России отозвали из Москвы
Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке, сообщили РИА Новости.
Обновлено в 09:55
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Ранее Магнитогорская епархия в Челябинской области в качестве наказания направила Зотова служить в село Фершампенуаз за фотографии жены с конкурса красоты, сделанные во время Великого поста и выложенные в соцсетях.
Обновлено в 11:53
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Космос
Специальные карты «Тройка» выпустили ко Дню космонавтики
Обновлено в 06:39
Политика
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено в 06:27
Здоровье
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Общество
Связанный с Пригожиным поставщик питания в школы попал под ликвидацию
По данным СПАРК, телефон «СП Конкорд» совпадает с номерами восьми других юридических лиц, а также ранее он совпадал с номерами поставщика питания в санатории и в московские школы.
Обновлено в 10:29
Космос
Ученый РАН заявил о ненужности пилотируемой космонавтики
Обновлено в 08:49
Футбол
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Обновлено в 08:59
Происшествия
После землетрясения Индонезии угрожает цунами
После землетрясения власти объявили об угрозе цунами и частичной эвакуации людей.
Обновлено в 08:44
Экономика
Миллер вывел из правления «Газпрома» своего ближайшего соратника
Один из ключевых топ-менеджеров «Газпрома» Кирилл Селезнев освобожден от должности начальника департамента 314 (отвечает за маркетинг и переработку газа) и гендиректора «Газпром межрегионгаз» «в связи с окончанием контракта», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 11:43
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Общество
Талия Минуллина объяснила, почему в Татарстане нет служебных романов
Напомним, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отказалась от подаренного в Международный женский день автомобиля Porsche ради инвестиций в республиканскую экономику.
Обновлено в 10:54
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Казани загорелся пассажирский автобус
В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08