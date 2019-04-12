Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в НормандииRT на русском 07:23
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Число жертв наводнений на юге Китая возросло до девяти, сообщили СМИ
Число погибших в результате сильных наводнений, вызванных внезапными ливнями в городе Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун, увеличилось до девяти, его два человека числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 08:49
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Авто
Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont
На сайте Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии появилась информация об отзыве 281 автомобиле Volkswagen Teramont.
Обновлено в 09:01
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева в «Сокольниках» отменен
Обновлено в 09:52
Происшествия
Врачи оценили состояние мальчика, покусанного собаками в Благовещенске
На ребенка 11 апреля напала стая бродячих собак, СК и прокуратура начали проверку Атакованный собаками в Благовещенске мальчик в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, он находится на искусственной вентиляции легких, передает РИА Новости со ссылкой на представителя детской краевой больницы Владимира Дудкина.
Обновлено в 02:39
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика
Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
Обновлено в 02:48
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В среду, 10 апреля, в отношении футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Обновлено вчера в 16:43
Авто
Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana
Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством
Американская актриса Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в угрозах убийством, сообщает Variety.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В администрации Новокузнецка проходят обыски по делу о мошенничестве
Следственные органы Кемеровской области проводят обыски в администрации Новокузнецка по делу о мошенничестве с муниципальной недвижимостью.
Обновлено в 09:15
Политика
Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш
Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Экономика
Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33