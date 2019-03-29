Политика

Путин не поддержал строительство высокоскоростной магистрали до КазаниСовершенно секретно 06:00

«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец. Этот участок должен был стать первым между Москвой и Казанью. Путин считает, что лучше построить скоростную автомобильную дорогу.
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Дмитрий Песков
Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNewInform 07:57
с чего всё началось

ВСМ до Казани не получила одобрения президента

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.
Коммерсантъвчера в 15:34

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Итоги дня: Путин и ВСМ, аварийщики и СПЧ, ПСО «Казань» и зоопарк

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В Кремле прокомментировали информацию по строительству ВСМ, соединяющей Москву и Казань

НТР08:27

В Кремле высказались о судьбе ВСМ до Казани

БИЗНЕС Online05:33

Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ

РИА Новости05:25

Песков: окончательное решение по ВСМ Москва – Нижний Новгород не принято

Ведомости05:56

Кремль заявил об отсутствии окончательного решения по ВСМ Москва — Казань

РБК05:36

Кремль: Путин не принимал окончательных решений по ВСМ Москва—Казань

Коммерсантъ06:00
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