Политика
Путин не поддержал строительство высокоскоростной магистрали до КазаниСовершенно секретно 06:00
«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин выступил против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец. Этот участок должен был стать первым между Москвой и Казанью. Путин считает, что лучше построить скоростную автомобильную дорогу.
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Та информация, которая появилась, не совсем соответствует действительности. Точнее, совсем не соответствует. Существует несколько вариантов. Окончательное решение не принято. Работа продолжается. Это сложный процесс. Конечно, с бухты-барахты принимать решение было бы неверным.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельNewInform 07:57
с чего всё началось
Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.Коммерсантъвчера в 15:34
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