Путин не планирует встречу с ЗеленскимВести.Ru 03:54

"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.

с чего всё началось

В планах Путина пока контактов с новым украинским президентом Владимиром Зеленским нет, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что мы живем во время легких способов распространения разных заявлений, но судить надо по делам.

Путин не планирует встречу с Зеленским

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