Политика
Путин не планирует контактировать с ЗеленскимНезависимое телевидение Севастополя 04:07
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.
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с чего всё началось
"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.ТАСС03:28
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Бари Алибасов составил новое завещание
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МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
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Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.
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Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.
Обновлено в 05:52
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Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
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«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон
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Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
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Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
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Обновлено в 05:50
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Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Футбол
Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций
В финальном матче голландцы сыграют с командой Португалии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Швейцарии (3:1). Лига наций УЕФА.
Обновлено вчера в 17:23
Технологии
Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта
Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
Политика
Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.
Обновлено в 06:39
Единоборства
Руис: к реваншу хочу выглядеть, как мексиканский Джошуа
Новый чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что планирует набрать хорошую физическую форму к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Боевая техника ЮВО доставлена на площадки проведения форума «Армия-2019» на Самбекские высоты в Ростовской области
Обновлено в 05:53
Экономика
Правительство хочет простимулировать рождение первого ребенка в семье
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит комплекс мер для стимулирования российских семей к рождению первого ребёнка.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Происшествия
ФСБ сообщила о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане
Сотрудники дагестанского управления ФСБ сообщили о задержаниях лидеров и участников организации «Свидетелей Иеговы».
Обновлено вчера в 15:35
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Технологии
«Максимателеком» и «Билайн» совместно монетизируют публичный Wi-Fi
АО «Максимателеком» и ПАО «ВымпелКом» станут стратегическими партнерами в области digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.
Обновлено вчера в 10:21
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно измерить давление в центрах госуслуг
Москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы" до конца месяца.
Обновлено в 03:31
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова
Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»
«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
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Финансы
«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей
"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05