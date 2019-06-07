Путин не планирует контактировать с ЗеленскимНезависимое телевидение Севастополя 04:07

"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.

Путин не планирует контактировать с Зеленским

Политика МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.

Общество Бари Алибасов введен в медикаментозный сон Известного продюсера Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон.

Политика Пашинян заявил, что обсудил с Путиным цену на газ Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным цену на газ, по его словам, важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста республики.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Футбол Ещенко продлил контракт со «Спартаком» Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Андреем Ещенко.

Общество Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Футбол Сборная Нидерландов вышла в финал Лиги наций В финальном матче голландцы сыграют с командой Португалии, которая в своем полуфинале оказалась сильнее Швейцарии (3:1). Лига наций УЕФА.

Технологии Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.

Политика Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.

Единоборства Руис: к реваншу хочу выглядеть, как мексиканский Джошуа Новый чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO американо-мексиканский боксёр Энди Руис заявил, что планирует набрать хорошую физическую форму к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Происшествия В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы Мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 11-летней школьницы в Лыткарино, девочка беременна, сообщает ГСУ СК по Московской области.

Экономика Правительство хочет простимулировать рождение первого ребенка в семье Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит комплекс мер для стимулирования российских семей к рождению первого ребёнка.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Происшествия ФСБ сообщила о задержаниях членов «Свидетелей Иеговы» в Дагестане Сотрудники дагестанского управления ФСБ сообщили о задержаниях лидеров и участников организации «Свидетелей Иеговы».

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.

Технологии «Максимателеком» и «Билайн» совместно монетизируют публичный Wi-Fi АО «Максимателеком» и ПАО «ВымпелКом» станут стратегическими партнерами в области digital-рекламы и монетизации публичного Wi-Fi, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Здоровье Москвичи смогут бесплатно измерить давление в центрах госуслуг Москвичи смогут измерить артериальное давление и проконсультироваться со специалистами во всех центрах госуслуг "Мои документы" до конца месяца.

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Шоу-бизнес Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после отравления Алибасова Создатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу в Москве 4 июня. Сообщалось, что он отравился жидкостью для прочистки труб.