Политика

Песков: Путин пока не собирается в НормандиюРоссийская газета 13:48

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников. Пока в планах такого визита нет.
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Путин пока не планирует участвовать в июне в саммите в «нормандском формате»

ТАСС16:06

На заявление об участии Путина в «нормандской четверке» ответили в Кремле

Газета.Ru14:49

В Кремле опровергли анонсированную Порошенко встречу нормандской четверки

Взгляд.ру13:33

Песков: У Путина в графике нет визита в Нормандию

Росбалт13:54

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Российская газета13:48

Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

Вести.Ru14:10

Кремль: в июньском графике Путина нет поездки в Нормандию

Московский Комсомолец13:23
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Футбол

Зидан составил список игроков, которые покинут «Реал»

Обновлено в 11:34
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 17:55
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Общество

Пересядем на такси? Проблемы общественного транспорта не решают годами

На примере Ставрополя STAV.AIF.RU выяснял, как сделать общественный транспорт комфортным для горожан.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Гаджеты

Apple и Qualcomm договорились прекратить судебные тяжбы

Apple и поставщик компьютерных чипов Qualcomm достигли договоренности прекратить все судебные тяжбы по всему миру.
Обновлено в 17:01
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено в 18:43
Футбол

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала крупную победу над английским «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Несколько ракет запущены по столице Ливии

Более двух десятков ракет запущены по столице Ливии городу Триполи, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 18:40
Происшествия

Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Футбол

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2). Таким образом, туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено в 17:53
Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Авто

Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, за что покупатели любят LADA Vesta и Largus

В случае универсалом LADA Vesta SW, по словам Березия, тоже можно сказать, что «АвтоВАЗ» угадал желания и потребности покупателей.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Дума поддержала ужесточение наказания для уехавших с места ДТП

Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

Обновлено в 11:27
Космос

Открыта тайна Марса: В атмосфере Красной планеты отсутствует метан

Обновлено в 09:27
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
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