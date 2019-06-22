Политика

Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцамИзвестия 05:54

Как пояснил глава государства, у властей есть обширная программа по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
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с чего всё началось

Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.
Вести.Ru04:20

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Путин раскрыл планы России на Курилы

URA.Ru04:31

Путин высказался о возможности отдать Курилы

Lenta.ru04:35

Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами

RT на русском05:01

Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

РБК05:00

Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил

Интерфакс04:48

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

РИА Новости05:02

Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами

ТАСС04:33
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:46, Вашингтон
Гаджеты

Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC

Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено вчера в 07:58
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Единственную украинскую подлодку решили утилизировать в России

На портале госзакупок объявлен тендер на утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 «Запорожье», которая была единственной подлодкой на вооружении в мире.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Игры

В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК

Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак

Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили постановку «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, где помимо премьеры состоялась презентация сервиса «Мобильный художественный театр».
Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети

Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Футбол

«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море

Обновлено в 06:12
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию

Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол

Игрок ЦСКА может перейти в «Наполи»

По информации La Gazzetta dello Sport, бразилец, права на которого принадлежат клубу "Байя", может перейти в "Наполи".
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком

Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная беспорядкам в Тбилиси

25 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная акциям протеста и беспорядкам в столице Грузии.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве

Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Иран утверждает, что сбил американский беспилотник Global Hawk

Обновлено 20 июня в 00:15
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить прохладу в автомобиле в жару

По сути, установка на лобовом стекле защитной шторки убережет салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:01
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Здоровье

Курение может защитить женщин от рака тела матки

Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
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