Политика
Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцамИзвестия 05:54
Как пояснил глава государства, у властей есть обширная программа по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.
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с чего всё началось
"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.Вести.Ru04:20
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Гаджеты
Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC
Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.
Обновлено вчера в 07:58
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Единственную украинскую подлодку решили утилизировать в России
На портале госзакупок объявлен тендер на утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 «Запорожье», которая была единственной подлодкой на вооружении в мире.
Обновлено вчера в 14:20
Игры
В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК
Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак
Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили постановку «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, где помимо премьеры состоялась презентация сервиса «Мобильный художественный театр».
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России
Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети
Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.
Обновлено в 03:34
Футбол
«Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).
Обновлено в 06:19
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.
Обновлено в 04:50
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
Футбол
Игрок ЦСКА может перейти в «Наполи»
По информации La Gazzetta dello Sport, бразилец, права на которого принадлежат клубу "Байя", может перейти в "Наполи".
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком
Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная беспорядкам в Тбилиси
25 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная акциям протеста и беспорядкам в столице Грузии.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Иран утверждает, что сбил американский беспилотник Global Hawk
Обновлено 20 июня в 00:15
Происшествия
В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.
Обновлено в 06:21
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить прохладу в автомобиле в жару
По сути, установка на лобовом стекле защитной шторки убережет салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.
Обновлено в 01:01
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Футбол
Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки
Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Курение может защитить женщин от рака тела матки
Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.
Обновлено в 01:34
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19