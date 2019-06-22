Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцамИзвестия 05:54

"Прямая линия" президента еще раз зримо показала: нам в столицах ни в коем случае нельзя забывать: реальные силы России (и ее боли, конечно) — в регионах. "Вести в субботу" продолжают свою региональную серию про новых губернаторов. На этот раз — с Сахалина и Курил.

с чего всё началось

Как пояснил глава государства, у властей есть обширная программа по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны.

Путин заявил об отсутствии планов по передаче Южных Курил японцам

Гаджеты Глава Xiaomi объяснил название новой линейки Xiaomi CC Производитель смартфонов Xiaomi собирается выпустить совершенно новую линейку смартфонов под названием Xaiomi CC.

Наука Найдены артефакты саламинского сражения в Греции Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.

Армия и оружие Единственную украинскую подлодку решили утилизировать в России На портале госзакупок объявлен тендер на утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 «Запорожье», которая была единственной подлодкой на вооружении в мире.

Игры В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК Со следующего сезона Fortnite пользователям персональных компьютеров потребуется видеокарта с поддержкой Microsoft DirectX 11 для запуска игры.

Шоу-бизнес Максим Виторган помирился с новым избранником Ксении Собчак Накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов посетили постановку «Мастер и Маргарита» в центре ММОМА, где помимо премьеры состоялась презентация сервиса «Мобильный художественный театр».

Политика В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске впервые за много лет появилось в Сети Фото сына Жанны Фриске и Дмитрий Шепелева впервые за много лет появилось в Сети.

Футбол «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче Игрок "Спартака" Аяз Гулиев (63) не реализовал одиннадцатиметровый удар. У "Сочи" отличился Анатолий Катрич (76, пенальти).

Общество МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу "По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Транспорт «Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево» Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Политика Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию Как рассказал по итогам совещания официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, гражданам России, которые находятся в Грузии, будет предложено поменять билеты на более ранние даты без потерь Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Общество Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.

Футбол Игрок ЦСКА может перейти в «Наполи» По информации La Gazzetta dello Sport, бразилец, права на которого принадлежат клубу "Байя", может перейти в "Наполи".

Шоу-бизнес Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.

Политика В МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция, посвященная беспорядкам в Тбилиси 25 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная акциям протеста и беспорядкам в столице Грузии.

Происшествия При пожаре в центре Парижа погибли три человека Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян Лидер группы System of a Down Серж Танкян выложил в Facebook пост в поддержку сестер Хачатурян, которые сейчас находятся под следствием за убийство отца.

Авто Эксперты рассказали, как сохранить прохладу в автомобиле в жару По сути, установка на лобовом стекле защитной шторки убережет салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.

Авто BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.

Футбол Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Здоровье Курение может защитить женщин от рака тела матки Курение может защитить женщин от рака тела матки и снизить вероятность его развития.

Хоккей «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ 17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.