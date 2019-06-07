Путин не планирует контактировать с ЗеленскимНезависимое телевидение Севастополя 04:07

"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.

с чего всё началось

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.

Путин не планирует контактировать с Зеленским

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