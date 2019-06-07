Политика

Путин не планирует контактировать с ЗеленскимНезависимое телевидение Севастополя 04:07

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов о предполагаемых контактах Путина с Зеленским ответил, что глава России пока не планирует общаться с новым президентом Украины.
Читать в источнике
с чего всё началось

Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

"Пока никакой конкретики нет", - резюмировал представитель Кремля.
ТАСС03:28

Подробнее о событии

Эксперт объяснил, почему Путин не планирует встречу с Зеленским

ФАН07:48

Путин не планирует встречу с Зеленским

Вести.Ru03:54

Кремль объявил об отсутствии планов контактировать с Зеленским

Lenta.ru03:19

В Кремле заявили, что в планах Путина пока нет контактов с Зеленским

РИА Новости03:29

Песков назвал условие для переговоров Путина с Зеленским

Интерфакс03:29

Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

ТАСС03:28

Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Зеленским

Известия03:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
Футбол

«Зенит» хочет избавиться от Маркизио

Обновлено в 09:22
Здоровье

В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени

В России начались клинические испытания отечественного препарата на основе радиоактивного изотопа иттрий-90 (Y-90) для лечения рака печени.
Обновлено в 06:05
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие

В Донбассе боевики ВСУ нецензурно послали Зеленского и открыли беспорядочный минометный огонь. Видео

Начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов обнародовал видео, на котором запечатлены украинские боевики, которые ради развлечения открыли огонь по территории Республики.
Обновлено в 09:18
Наука

Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками

Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
Обновлено в 03:50
Политика

«Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом»

Глава «Газпрома» сообщил, что компания может обеспечить снижение стоимости газа для конечного потребителя на Украине на 25 процентов.
Обновлено в 08:57
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Наука

В ФБР рассекретили досье на снежного человека

Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

В результате проверки после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что пилоты закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова

Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Саша Савельева отреагировала на слухи о конфликте с Игорем Матвиенко

Певицу удивило появление информации о ее конфликте с продюсером Игорем Матвиенко.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

Обновлено в 07:56
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Панкратова-Черного выписали из больницы

Актера и режиссера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы, куда его ранее доставили со съемок из-за плохого самочувствия.
Обновлено в 08:51
Общество

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».
Обновлено в 09:39
Игры

Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2

Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.
Обновлено в 01:51
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Футбол

«Реал» презентовал новую домашнюю форму

«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Общество

Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Си Цзиньпин процитировал Достоевского

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал писателя Федора Достоевского, говоря о сохранении экологии и будущем человечества.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара США

Президент России Владимир Путин призвал переосмыслить роль американского доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился в инструмент давления на весь мир.
Обновлено в 08:26
Здоровье

Роспотребнадзор: в апреле и в мае в Волгоградскую область завезли корь

В Волгоградской области в апреле этого года зарегистрированы два завозных случая кори, и один завозной случай кори зафиксирован в мае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Киевской области пропал самолет

Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая

Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное