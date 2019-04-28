Экономика
Путин не исключил возможности допуска частных компаний в АрктикуLife.ru вчера в 05:50
Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике. По его словам, это очень серьёзный вопрос, который зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний.
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Допуск частных компаний к месторождениям в Арктике зависит от готовности рынка к этому
Народные новостивчера в 06:10
Путин пообещал пустить частные компании к ресурсам Арктики, только если будет «целесообразно»
Фонтанка.Рувчера в 05:55
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Алсу закрыла комментарии после критики её дочери в соцсетях
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет.
Обновлено в 00:14
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Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика
Назван размер Нобелевской премии 2019 года
Размер Нобелевской премии в 2019 году составит 9 млн шведских крон (около $950 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
Обновлено вчера в 04:26
Экономика
Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено вчера в 14:06
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено вчера в 09:20
Хоккей
Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:20
Космос
Старт спутника «Глонасс» с Плесецка отложили на две недели
Запуск навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк перенесли на 27 мая.
Обновлено вчера в 21:49
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Bellator планирует проведение серии боев Емельяненко
Президент бойцовской организации Bellator Скотт Кокер сообщил о своих планах в отношении российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Игры
Китай намерен бороться с игровой зависимостью
В декабре прошлого года в Китае заработала Государственная администрация по прессе и публикациям (SAPP), в чей состав вошел Комитет по этике онлайн-игр, который намерен бороться с играми, противоречащими китайским ценностям и игровой зависимостью.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд в мировом прокате
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе
Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Гороскоп на 28 апреля: удачные моменты у Стрельцов и вдохновляющий день для Близнецов
Астропрогноз на 28 апреля, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не нужны игроки, движимые деньгами или славой»
Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.
Обновлено вчера в 20:49
Здоровье
В тюменском областном госпитале для ветеранов войн отметят 9 Мая
9 Мая сотрудники госпиталя наденут военную форму времен войны, а интерьер стилизуют в духе того времени, сообщает "Тюменская область сегодня".
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено вчера в 16:10
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено 26 апреля в 12:35
Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Четыре человека погибли после падения строительного крана в Сиэтле
Обновлено вчера в 22:57
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Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
Обновлено вчера в 22:58