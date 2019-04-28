Путин не исключил возможности допуска частных компаний в АрктикуLife.ru вчера в 05:50

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике. По его словам, это очень серьёзный вопрос, который зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний.

Путин не исключил возможности допуска частных компаний в Арктику

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