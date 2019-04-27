Экономика
Путин не исключил возможности допуска частных компаний в АрктикуLife.ru 05:50
Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике. По его словам, это очень серьёзный вопрос, который зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:00, Ашберн
Политика
Зеленский ответил на предложение Путина о паспортах для украинцев
Актер Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, но пока не вступил в должность, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, что упрощенная процедура получения российского гражданства может быть распространена на всех украинцев.
Обновлено в 22:05
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
История «Голоса» для Светланы Лободы окончена, заявила продюсер певицы
Для певицы Светланы Лободы история "Голоса", скорее всего, окончена. Об этом написала в Instagram продюсер артистки Нателла Крапивина.
Обновлено в 08:04
Кино
Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»
Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Авто
25-летнее купе Mazda RX-7 продали за цену нового Porsche
Купе Mazda RX-7 образца 1994 года, которое долгое время не использовалось и за всю свою жизнь проехало 7,4 тысячи километров, продали за 70 тысяч долларов (около 4,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу
Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Происшествия
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
Обновлено в 11:48
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Тунисе 12 человек погибли в столкновении двух грузовиков
31 апреля семь человек погибли и около 30 получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Индии.
Обновлено в 22:53
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции
"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
Обновлено в 18:15
Политика
Путин назвал основные вопросы к Зеленскому
Президент России Владимир Путин назвал основные вопросы, которые ему хотелось бы обсудить с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 18:48
Гаджеты
Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая
Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
Обновлено в 08:17
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Здоровье
121 год назад в России появилась скорая помощь
Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Гаджеты
Китайцы готовят массовый выпуск смарт-очков
Обновлено в 06:55
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
Обновлено в 17:53
Футбол
Магомед Адиев — о матче с «Ростовом»: «Если Дюпин будет выручать нас, наберем в разы больше очков»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). — В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив.
Обновлено в 12:18
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено 25 апреля в 23:00