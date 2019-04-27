Экономика

Путин не исключил возможности допуска частных компаний в АрктикуLife.ru 05:50

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике. По его словам, это очень серьёзный вопрос, который зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний.
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Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу

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Допуск частных компаний к месторождениям в Арктике зависит от готовности рынка к этому

Народные новости06:10

К месторождениям в Арктике могут допустить частные нефтяные компании

ТК Звезда05:29

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Россия обсуждает целесообразность допуска частных компаний в Арктику

РИА Новости05:46

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Фонтанка.Ру05:55

Путин: вопрос о допуске частных добывающих компаний в Арктику обсуждается

ТАСС05:16
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В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
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Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе

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31 апреля семь человек погибли и около 30 получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Индии.
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Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

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"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
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Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
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Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.
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Подозреваемый в стрельбе в синагоге в Калифорнии задержан

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй (округ Сан-Диего, штат Калифорния).
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Магомед Адиев — о матче с «Ростовом»: «Если Дюпин будет выручать нас, наберем в разы больше очков»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). — В данной ситуации этот матч можно занести себе в актив.
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На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

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