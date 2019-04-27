Экономика

Путин не исключил возможности допуска частных компаний в АрктикуLife.ru 05:50

Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности допуска частных нефтегазовых компаний к разработке месторождений в Арктике. По его словам, это очень серьёзный вопрос, который зависит от целесообразности, готовности как рынка, так и самих компаний.
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Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу

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Допуск частных компаний к месторождениям в Арктике зависит от готовности рынка к этому

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К месторождениям в Арктике могут допустить частные нефтяные компании

ТК Звезда05:29

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Россия обсуждает целесообразность допуска частных компаний в Арктику

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Фонтанка.Ру05:55

Путин: вопрос о допуске частных добывающих компаний в Арктику обсуждается

ТАСС05:16
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Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
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Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил в своем Facebook об использующих его имя аферистах.
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Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

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«Ренн» обыграл «ПСЖ» и стал победителем Кубка Франции

"Ренн" стал победителем Кубка Франции в третий раз в истории.
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Хоккей

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Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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В Казани концертом отпразднуют 75-летие немецкого дирижера Лео Кремера

Под управлением немецкого дирижера, органиста и пианиста выступят хор студентов и симфонический оркестр Казанской консерватории, сообщает пресс-служба вуза.
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Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

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Венесуэла выходит из Организации американских государств

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Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
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В синагоге калифорнийского города Повэй произошла стрельба.
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Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
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Московский обер-полицмейстер закрепил за двумя полицейскими участками по одной карете скорой помощи 28 апреля 1898 года.
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Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
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Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
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Глушаков летом покинет «Спартак», к нему может присоединиться Комбаров

«Спартак» хочет расторгнуть их, выплатив игрокам компенсацию, которая по различным данным составит порядка 3 млн евро Глушакову и 2,3 - 2,5 млн – Комбарову.
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Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
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Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
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Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
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