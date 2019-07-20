Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотекеРоссийская газета вчера в 14:02
Зависит это от общего состояния экономики и стоимости кредитов для банков. ЦБ сейчас снизил ключевую ставку и сразу ставки по ипотеке немножко пошли вниз, привел пример президент. "Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
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Президент РФ заявил, что эксперты предрекают снижение ставок по ипотеке ниже 10%
Политика Сегоднявчера в 13:55
Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок в 2019 году ниже 10%
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:42, Вашингтон
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