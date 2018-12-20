Энергетика
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензин
Путин рассчитывает, что правительство не допустит роста цен на бензинГазета.Ru08:55
Президент РФ Владимир Путин надеется, что правительство РФ не допустит резких скачков цен на нефтепродукты. Свою позицию по поводу роста цена на бензин и дизель в стране президент высказал во время ежегодной пресс-конференции.
Газета.Ru08:55
Оценить
14 человек отреагировали
События во Франции связаны с повышением цен на бензин, дизельку. Но они послужили триггером, спусковым механизмом, после чего выплеснулось недовольство общества в целом. Насколько я знаю, в основном протестуют коренные французы.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:48, Ашберн
Энергетика
Впервые с сентября нефть Brent упала ниже $55 за баррель
Обновлено в 05:25
Энергетика
Транспорт госкомпаний переведут на газ ради экономии
Сроки перехода на газ пока не обозначены, но это должно произойти до 2024 г. Переход на газомоторное топливо необходим с точки зрения экономии, но от этого процесса выиграет «Газпром» и производители соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:17
Энергетика
Белоруссия потеряет $383 млн от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной отрасли России составят $383 млн, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 03:17
Энергетика
ВСЗ передал второй ледокол ПАО «Газпром нефть»
Входящее в государственную «Объединенную судостроительную корпорацию» ПАО «Выборгский судостроительный завод» (ВСЗ) передал второй ледокол «Андрей Вилькицкий» мощностью 22 МВт газпромовской «дочке» ПАО «Газпром нефть».
Обновлено в 10:28
Энергетика
Тарифы на электроэнергию в Москве вырастут с июля 2019 года
Тарифы на электроэнергию в российской столице вырастут на четыре процента с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:40
Энергетика
RWE подписала второй контракт с Woodside на поставки американского СПГ
Немецкая энергетическая компания RWE Supply & Trading GmbH (RWE) подписала второй контракт с австралийской Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с американского проекта Corpus Christi в Техасе.
Обновлено в 09:55
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия
Обновлено в 10:16
Энергетика
Греция завершила приватизацию оператора ГТС DESFA
Приватизация оператора греческой газотранспортной системы DESFA завершена.
Обновлено в 07:51
Энергетика
ХМАО за год удалось произвести больше 2 миллионов тонн нефти
На предприятиях в Югре, которые производят нефтепродукты, за 2018 год произвели больше двух миллионов тонн нефти.
Обновлено в 05:15
Энергетика
Газоснабжающая компания Тверской области выставила счет районным МУП
С момента заключения договоров МУП «Теплосеть» не оплачивало счета в полном объёме, наращивая задолженность.
Обновлено в 02:12
Энергетика
В правительстве ответили на письмо перевозчиков о повышении цен
Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры написали письмо премьеру Дмитрию Медведеву, что нефтяники пытаются заработать на корпоративных клиентах, а с учетом грядущего повышения цен на топливо все может закончиться ростом цен на товары повседневного спроса.
Обновлено вчера в 08:07
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
Минприроды озаботилось стратегией геологоразведки «Алросы»
Минприроды выразило озабоченность спадом прироста запасов алмазов в России: основная алмазодобывающая компания «Алроса» ведет поиски только в районах высокой степени геологической изученности, сообщил «Интерфаксу» министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 06:48
Энергетика
Российские компании согласились снизить нефтедобычу
Сокращать нефтедобычу в течение первого полугодия следующего года по соглашениям ОПЕК+ согласились представители российских нефтяных компаний 19 декабря в ходе встречи в правительстве, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:17
Энергетика
Доходы от экспорта нефти в Иране за последние семь месяцев 2018 года выросли на 55%
Объем экспорта иранской нефти вырос на 55% и составил за последние семь месяцев 2018 года более 8 млрд. долларов.
Обновлено в 03:07