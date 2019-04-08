Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газREGNUM 13:57

Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются "Газпромом" в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения.

Анкара настаивает на определенной фиксированной цене, но Газпром формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, пояснил Путин. При этом Путин напомнил, что Россия — надежный поставщик газа для Турции и уже доказала это.

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

Кино Жертв Таноса не позвали на пресс-конференцию «Мстителей 4» В Лос-Анджелесе состоялась первая пресс-конференция создателей фильма "Мстители 4: Финал", организованная в рамках рекламного тура в поддержку проекта.

Армия и оружие Армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту в Триполи Ливийская национальная армия Халифы Хафтара нанесла воздушный удар по аэропорту Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Хоккей «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина Счёт в серии 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и сыграет в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.

Хоккей Тарасенко и Радулов названы звездами недели НХЛ Тарасенко признан лучшим игроком недели, в четырех встречах став автором семи набранных очков – трех заброшенных шайб и четырех результативных передач.

Финансы Биржевой курс доллара ушел ниже 65 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Политика Депутат Рады пожаловался на немецких парламентариев в ПАСЕ Депутат Верховной рады Борислав Береза заявил, что немецкая делегация в ПАСЕ оскорбила украинских парламентариев.

Авто Fiat Chrysler заплатит Тесле, чтобы не платить штраф Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) избежит штрафов за нарушение экологических норм Евросоюза по уровню выбросов углекислого газа и других веществ – для этого он подписал с фирмой Tesla соглашение о включении её электромобилей в официальную статистику европейских продаж FCA.

Шоу-бизнес В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Происшествия В Сочи при пожаре в доме пострадал человек Возгорание локализовали на площади 250 кв. м. Как писал интернет-портал "Кубань 24", заявка о возгорании частного дома в Рабочем переулке поступила в МЧС 8 апреля в 18:24.

Общество Мединский прокомментировал изменение меры пресечения Серебренникову Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал решение Московского городского суда об изменении меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Политика Россия и Турция отменят визы для водителей В своем выступлении российский лидер отметил, что для двусторонних отношений РФ и Турции характерен высокий уровень туристических обменов, и в Москве ценят внимание, которое "турецкие власти уделяют безопасности и комфортному пребыванию россиян", в связи с чем существует нацеленность на последовательное смягчение визового режима.

Кино В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.

Энергетика «Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.

Армия и оружие Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Общество Ночные заморозки и снег ожидаются в Подмосковье в конце недели Температура воздуха в Московской области в пятницу и выходные дни местами будет опускаться до отрицательных значений, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Футбол Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом» Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче 31-го тура чемпионата Франции со счётом 2:2. Шупо-Мотинг всё-таки отметился забитым голом.

Футбол Федун рассказал о реальной трансферной стоимости Педро Роши Президент «Спартака» рассказал, что Рошу приобрели в последний день окна, и надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке.

Происшествия Обрушение на заводе в Нижегородской области: найден второй погибший На месте обрушения цеха завода "Дзержинскхиммаш" в Нижегородской области найдено тело второго погибшего.

Политика Иран признал армию США террористической организацией Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.