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Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газREGNUM вчера в 13:57
Анкара настаивает на определенной фиксированной цене, но Газпром формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, пояснил Путин. При этом Путин напомнил, что Россия — надежный поставщик газа для Турции и уже доказала это.
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Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются "Газпромом" в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения.
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