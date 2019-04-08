Политика

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газREGNUM вчера в 13:57

Анкара настаивает на определенной фиксированной цене, но Газпром формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, пояснил Путин. При этом Путин напомнил, что Россия — надежный поставщик газа для Турции и уже доказала это.
Читать в источнике
Владимир Путин
Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются "Газпромом" в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения.
— Владимир ПутинКоммерсантъ вчера в 14:05

Подробнее о событии

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

РИА Новостивчера в 17:36

Путин отказался считать благостными переговоры с Эрдоганом

Известиявчера в 12:49

Поспорили, но согласились. Путин и Эрдоган договорились о расширении сотрудничества

ТАССвчера в 16:04

Путин сообщил о разногласиях с Турцией по цене на газ

РБКвчера в 13:07

Путин рассказал о разногласиях с Турцией по цене на газ

RT на русскомвчера в 13:59

Путин пообещал решить вопрос о ценах на газ для Турции

Life.ruвчера в 13:54

Путин рассказал о разногласиях с Турцией из-за цен на газ

Коммерсантъвчера в 14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

На автобус с пассажирами в Новосибирске упала бетонная плита

Бетонная плита с длинномера упала на пассажирский автобус, выбила заднее стекло и смяла заднюю часть, сообщает паблик «АСТ-54».
Обновлено в 00:51
Происшествия

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Политика

В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников

Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов

Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Порошенко заявил, что готов сдать тест на наркотики в WADA

Петр Порошенко заявил в интервью на канале "Украина", что готов пройти тест на наркозависимость у специалистов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Обновлено 07 апреля в 14:14
Транспорт

Работы на закрытых станциях фиолетовой ветки завершены

Обновлено в 01:10
Авто

Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1

Компания Volkswagen показала обновлённый фургон Transporter T6.1.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди

Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Общество

В России может быть введен налог на весельные лодки

Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе

Самолёт, следовавший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе в связи с плохим самочувствием пассажира.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру

В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

МИД Эквадора: сотрудник посольства отозван из-за контактов с Ассанжем

Министерство иностранных дел Эквадора отозвало сотрудника посольства в Лондоне из-за контактов с основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем, заявил глава ведомства Хосе Валенсия 8 апреля в эфире радиостанции Democracia.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

Экс-начальник Главного автобронетанкового управления перешел в «КамАЗ»

Обновлено вчера в 06:49
Политика

США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи

Госдепартамент США внес в понедельник в свой черный список уже находящихся под санкциями минфина 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено вчера в 21:23
Здоровье

Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ

За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой

Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:59
Баскетбол

«Вирджиния» обыграла «Техас Тек» в финале «Мартовского безумия»

Обновлено вчера в 23:49
Кино

В США скончался актер Сеймур Кэссел

По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено 07 апреля в 07:56
Экономика

Всемирный банк зафиксировал рекордный объем перевода денег мигрантами

Исследование опубликовано на сайте ВБ. Отмечается, что $529 млрд мигранты перевели в страны с низким и средним уровнем дохода.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

AP: в Триполи в ходе столкновений погибли более 50 человек

Обновлено вчера в 20:02
Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео «удара ВМФ РФ» по террористам в Сирии

Обновлено вчера в 08:10
Здоровье

Три ленинградца пострадали от клещей

Обновлено вчера в 15:31
Наука

Компонент перца чили замедлил развитие рака легких

Обновлено вчера в 06:22
Политика

Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено вчера в 21:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное