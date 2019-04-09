Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газREGNUM вчера в 13:57

Что касается энергоносителей — они формируются рыночным способом. Таковы цены на рынке, они не назначаются "Газпромом" в директивном порядке. И здесь есть вопросы, есть проблемы. Наши турецкие друзья настаивают на одних формулах, по коммерческим соображениям, "Газпром" предлагает другие решения.

Анкара настаивает на определенной фиксированной цене, но Газпром формирует стоимость топлива исходя из рыночной конъюнктуры, а не по своей воле, пояснил Путин. При этом Путин напомнил, что Россия — надежный поставщик газа для Турции и уже доказала это.

Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ

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