Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения УкраиныiReactor 05:27

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции по окончанию международного форума «Один пояс — один путь» в субботу, 27 апреля.
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Владимир Путин
А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс - он же виртуальный . Это чушь, это бред, это обман - никакого реверса реального нет.
— Владимир ПутинТАСС 04:53

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Путин назвал заявления о реверсе газа на Украине «чушью и обманом»

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