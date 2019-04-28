Экономика

Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфуВедомости вчера в 11:41

Россия обсуждает допуск частных нефтегазовых компаний к освоению шельфа, но сначала необходимо понять, насколько это нужно рынку и готовы ли сами эти компании к реализации капиталоемких проектов в Арктике, заявил президент Владимир Путин.
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Путин назвал условия допуска частных нефтекомпаний к шельфу

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