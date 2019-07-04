Политика

Путин назвал условия для диалога с КиевомРИА Новости вчера в 19:45

Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
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с чего всё началось

Путин назвал условие диалога с Киевом

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.
ТАССвчера в 20:40

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Путин назвал единственное условие диалога с Украиной

Газета.Ru06:28

Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

РБКвчера в 21:40

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:04

Политолог: Украина пойдет на диалог с РФ в случае очень сильного внешнего давления

Телеканал 360°04:53

Путин назвал условие для диалога с Киевом

RT на русскомвчера в 20:09

Путин назвал условие диалога с Украиной

Lenta.ruвчера в 19:53

Путин назвал условия для диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон

Путин призвал Зеленского прикусить язык

Вести.UZ03:52
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Происшествия

Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 04:01
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

Обновлено в 07:07
Общество

В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

Обновлено в 06:23
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок

Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
Обновлено в 05:38
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Футбол

Украинский игрок: играем с «Краснодаром», одна москальская рожа ляжет

Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01.
Обновлено в 07:28
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Здоровье

Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 08:26
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Экономика

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Футбол

Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя.
Обновлено в 07:14
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Происшествия

Минздрав проверит подольскую больницу, где умер мужчина

Комиссия подмосковного Минздрава проводит проверку в одной из больниц Подольска, где, по сообщениям СМИ, мужчина скончался, не дождавшись помощи медиков.
Обновлено в 07:11
Общество

В Сети появилась информация о новом особняке Игоря Сечина за 20 млрд

Обновлено в 07:29
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Кино

Netflix показал мавзолей Ленина в сериале о Российской империи

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.
Обновлено в 05:15
Космос

Хаббл захватил космический фейерверк в ультрафиолете

Недавняя теория предполагает, что Eta Carinae, которая, возможно, когда-то весила до 150 Солнц, начиналась как тройная система, и массовый выброс 1840-х годов был вызван, когда первичная звезда поглотила одного из своих компаньонов, став более чем в десять раз больше массы нашего Солнца.
Обновлено 01 июля в 13:03
Политика

Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны

Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Теннис

Томич лишен призовых на Уимблдоне из-за плохой игры

По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Тсонга не соответствовало профессиональным стандартам.
Обновлено в 07:19
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
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