Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева возможен, если президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания по Донбассу. Об этом лидер РФ заявил в интервью изданию Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

Путин назвал условия для диалога с Киевом

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