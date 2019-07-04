Политика

Путин назвал условия для диалога с КиевомАргументы и Факты вчера в 21:18

Президент России Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева возможен, если президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания по Донбассу. Об этом лидер РФ заявил в интервью изданию Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.
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Путин назвал условие диалога с Киевом

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.
ТАССвчера в 20:40

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В Совфеде назвали условия Путина для переговоров сигналом Зеленскому

ФАН07:39

Путин назвал единственное условие диалога с Украиной

Газета.Ru06:28

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:04

Политолог: Украина пойдет на диалог с РФ в случае очень сильного внешнего давления

Телеканал 360°04:53

Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

РБКвчера в 21:40

Путин назвал условие для диалога с Киевом

RT на русскомвчера в 20:09

Путин назвал условия для диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон

Путин призвал Зеленского прикусить язык

Вести.UZ03:52
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
Происшествия

В Перми старейшину «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 300 тысяч

Пермяка признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 05:26
Авто

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 9,9%

Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал умилительное фото дочери в честь ее 3-летия

Сергей поделился умилительным фото подросшей Маши и признался, что не успевает насладиться моментами взросления своего чада, так как время летит слишком быстро.
Обновлено в 03:38
Кино

Опубликована программа кинофестиваля «Горький fest»

Фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля В Нижнем Новгороде с 19 по 25 июля пройдет 3-й фестиваль нового кино "Горький fest".
Обновлено в 06:34
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.
Обновлено в 06:25
Авто

В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition

В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Технологии

Сбербанк сообщил о смене главы разработчика своего мессенджера

Генеральным директором компании «Диалог», разработчика платформы для мессенджера Сбербанка, назначена Марина Настасенко, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына

На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Убийство экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Обновлено в 00:31
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Наталья Фриске решилась на крайние меры из-за обмана клиенток

«Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!» — предупредила Наталья своих клиенток в «сториз» личного блога, через который она ведет свой бизнес.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана

1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.
Обновлено в 08:02
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

О запоях Марины Хлебниковой рассказал промоутер Сергей Лавров

Обновлено в 07:11
Спорт

Чемпионка Европейских игр потребовала уволить украинского чиновника

Чемпионка II Европейских игр Анна Соловей обвинила президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко в хамстве и потребовала его отставки.
Обновлено в 07:39
Экономика

Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»

Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 08:51
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Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
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Культура

Катамадзе пригрозили неустойкой за отказ от концерта в Москве

Отмена концерта грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве может обернуться для нее выплатой неустойки по контракту, сообщили представители Crocus City Hall.
Обновлено в 06:53
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