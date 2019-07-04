Политика
Путин назвал условия для диалога с КиевомАргументы и Факты вчера в 21:18
Президент России Владимир Путин заявил, что диалог Москвы и Киева возможен, если президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания по Донбассу. Об этом лидер РФ заявил в интервью изданию Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.
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с чего всё началось
Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.ТАССвчера в 20:40
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Происшествия
В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке
Обновлено в 08:02
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В Перми старейшину «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 300 тысяч
Пермяка признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
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Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 9,9%
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Кино
Опубликована программа кинофестиваля «Горький fest»
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Общество
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Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
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Общество
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Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
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Происшествия
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Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках
Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.
Обновлено в 06:25
Авто
В Россию привезли юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition
В честь 100-летия британской компании ателье Mulliner создало коллекционный Bentley Mulsanne, который будет выпущен лимитированной серией в количестве 100 экземпляров.
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Технологии
Сбербанк сообщил о смене главы разработчика своего мессенджера
Генеральным директором компании «Диалог», разработчика платформы для мессенджера Сбербанка, назначена Марина Настасенко, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковали за публикацию фото голого сына
На снимке малыш абсолютно голый бежит по песку к морю. «Добрались до моря», - подписала фото Ксения Собчак.
Обновлено в 08:34
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
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Шоу-бизнес
Наталья Фриске решилась на крайние меры из-за обмана клиенток
«Девочки, с июля-месяца, если кто-то записывается ко мне, я буду брать предоплату 50%, так как вы записываетесь, а потом не приходите и трубки не берете!» — предупредила Наталья своих клиенток в «сториз» личного блога, через который она ведет свой бизнес.
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Происшествия
Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана
1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.
Обновлено в 08:02
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Спорт
Чемпионка Европейских игр потребовала уволить украинского чиновника
Чемпионка II Европейских игр Анна Соловей обвинила президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко в хамстве и потребовала его отставки.
Обновлено в 07:39
Экономика
Банк «Открытие» изменил слоган с «государственного» на «надежный»
Слоганом рекламной кампании банка "Открытие" станет "Надежный банк нашего времени", сообщил журналистам президент-предправления "Открытия" Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова
Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
Культура
Катамадзе пригрозили неустойкой за отказ от концерта в Москве
Отмена концерта грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве может обернуться для нее выплатой неустойки по контракту, сообщили представители Crocus City Hall.
Обновлено в 06:53