Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕСНезависимое телевидение Севастополя 11:50
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что ограничения будут отменены только в ответном режиме. Но пока что, заметил Путин, ничего подобного не отмечается.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
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Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
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В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал потенциальный рост российской экономики в ближайшие годы.
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Обновлено вчера в 10:31
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Представлен календарь Российской премьер-лиги
Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
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Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
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Здоровье
В Минздраве призвали освободить российских врачей от «рутины»
Замминистра отметила, что очень важно внедрять в медицинский софт единые клинические рекомендации, которыми мог бы руководствоваться врач непосредственно во время оказания медицинской помощи.
Обновлено в 14:39
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.
Обновлено в 12:39
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
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Шайа Лабаф не любит грустить в одиночестве: стоило его девушке, певице Талии Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs уехать из города по делам, как он тут же переключился на новую красотку.
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Суд арестовал четвертого фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал Саака Саакяна — четвертого фигуранта дела о драке, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
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Политика
Путин посоветовал и. о. главы МИД Испании заняться реальным делом
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Обновлено в 09:33
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ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32