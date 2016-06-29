Политика
Путин назвал условие отмены санкций против ЕСНезависимое телевидение Севастополя 11:50
Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что ограничения будут отменены только в ответном режиме. Но пока что, заметил Путин, ничего подобного не отмечается.
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Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
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Происшествия
Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича
Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.
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Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ
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Юпитер приблизится к Земле на максимально близкое расстояние
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Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
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Политика
На парламентских выборах в Дании победила оппозиция
На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
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«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
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Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
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Обновлено в 09:42
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
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Политика
Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона
Ранее на встрече с представителями ведущих информационных агентств Владимир Путин призвал перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в отношениях Лондона и Москвы.
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Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
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Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено в 09:17
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Экономика
В России будет увеличен материнский капитал
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что в 2020 году планируется увеличить размер материнского капитала.
Обновлено в 08:56
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Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»
Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено в 05:10
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
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Сегодня Голландия и Англия сыграют в полуфинале Лиги наций
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Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.
Обновлено в 10:15
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
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Футбол
В Париже арестован вице-президент ФИФА
Вице-президент ФИФА, глава африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад арестован в Париже.
Обновлено в 10:06
Экономика
«Перекресток» продаст еду в долг
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
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Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
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Футбол
Киевское «Динамо» продлило контракт с Хацкевичем
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано еще на 2 года.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Покупку Турцией С-400 сочли риском для США
Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.
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