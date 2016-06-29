Политика

Путин назвал условие отмены санкций против ЕСНезависимое телевидение Севастополя 11:50

Как только Россия заметит желание Европарламента сотрудничать, санкции с ЕС будут сняты, об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что ограничения будут отменены только в ответном режиме. Но пока что, заметил Путин, ничего подобного не отмечается.
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Путин назвал условие отмены санкций против ЕС

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РБК08:36

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Путин назвал условия для отмены контрсанкций против ЕС

Московский Комсомолец10:11

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Комсомольская правда08:10
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