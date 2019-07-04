с чего всё началось

Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.

Путин назвал условия для диалога с Киевом

Происшествия Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.

Футбол Футболист Полоз перешёл в «Сочи» Права на Дмитрия Полоза принадлежали «Зениту», за который 27-летний нападающий выступал с 2017 года.

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Политика Посольство России оценило ход расследования инцидента в Солсбери Политическая линия, которой придерживается Великобритания по поводу инцидента в Солсбери, завела в тупик диалог между Москвой и Лондоном.

Футбол Арьен Роббен завершил карьеру футболиста Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.

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