Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

с чего всё началось

Российская сторона готова к конструктивному диалогу с Украиной при условии, что новый президент страны Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.

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