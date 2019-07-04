Политика

Путин назвал условие для переговоров с ЗеленскимREGNUM 02:14

Российская сторона готова к конструктивному диалогу с Украиной при условии, что новый президент страны Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.
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с чего всё началось

Путин назвал условие диалога с Киевом

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.
ТАССвчера в 20:40

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Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:04

Путин назвал условие диалога с Украиной

Lenta.ruвчера в 19:53

Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

РБКвчера в 21:40

Путин назвал условие для диалога с Киевом

RT на русскомвчера в 20:09

Путин назвал условие для разговора с Зеленским

Газета.Ruвчера в 19:54

Путин: Москва готова к диалогу с Киевом, если Зеленский начнет выполнять предвыборные обещания

Вести.Ruвчера в 21:44

Путин назвал условие диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика

Погибших на подлодке моряков представят к государственным наградам

Обновлено вчера в 06:55
Происшествия

Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Обновлено в 02:28
Музыка

Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова

Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Обновлено в 02:42
Здоровье

Медики предупредили о серьезной опасности плавания в бассейне

Обновлено в 02:14
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Кино

В «Иллюзионе» покажут фильмы о преодолении сложностей

В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку

Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои.
Обновлено вчера в 12:24
Общество

Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов

МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.
Обновлено в 01:05
Общество

Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн за использование ее образа

Суд в США обязал компанию Missguided USA, занимающуюся выпуском одежды, выплатить звезде реалити-шоу Ким Кардашьян 2,7 млн долларов компенсации за использование ее имени и фотографий без разрешения.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Гаджеты

IT’S OK: первый портативный кассетный аудиоплеер с Bluetooth

На выбор обещаны три цвета: розовый, белый и синий. При этом в комплекте нет ни наушников, ни кассет.
Обновлено в 02:07
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске

«Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.
Обновлено в 02:06
Общество

Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны

Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

Обновлено в 02:11
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара

Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:22
Спорт

В Неаполе прошло открытие летней Универсиады-2019

Обновлено вчера в 17:23
Политика

Депутаты Рады запретят украинцам материться

Каким образом в Раде собираются защитить украинскую мову от нецензурных выражений, пока понять сложно: ведь текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.
Обновлено вчера в 05:56
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
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