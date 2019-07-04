Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

с чего всё началось

Российская сторона готова к конструктивному диалогу с Украиной при условии, что новый президент страны Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Происшествия Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.

Музыка Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».

Происшествия Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.

Политика Путина спросили о планах после президентства Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".

Кино В «Иллюзионе» покажут фильмы о преодолении сложностей В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.

Происшествия В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Кино Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.

Общество Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин развелся с женой Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.

Общество Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.

Общество Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн за использование ее образа Суд в США обязал компанию Missguided USA, занимающуюся выпуском одежды, выплатить звезде реалити-шоу Ким Кардашьян 2,7 млн долларов компенсации за использование ее имени и фотографий без разрешения.

Происшествия В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.

Гаджеты IT’S OK: первый портативный кассетный аудиоплеер с Bluetooth На выбор обещаны три цвета: розовый, белый и синий. При этом в комплекте нет ни наушников, ни кассет.

Наука Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске «Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.

Общество Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Общество Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.

Происшествия «Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Политика Депутаты Рады запретят украинцам материться Каким образом в Раде собираются защитить украинскую мову от нецензурных выражений, пока понять сложно: ведь текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.