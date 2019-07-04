Политика
Путин назвал условие для переговоров с ЗеленскимREGNUM 02:14
Российская сторона готова к конструктивному диалогу с Украиной при условии, что новый президент страны Владимир Зеленский приступит к выполнению предвыборных обещаний. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 4 июля.
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с чего всё началось
Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.ТАССвчера в 20:40
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Политика
Погибших на подлодке моряков представят к государственным наградам
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
Восемь человек обратились за медпомощью после салюта в Минске
Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что один человек погиб, пять человек были госпитализированы, ещё трое обратились в больницы Минска самостоятельно из-за травм, полученных во время праздничного салюта.
Обновлено в 02:28
Музыка
Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Обновлено в 02:42
Общество
Назван самый бодрящий растворимый кофе
Обновлено в 02:19
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников.
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Обновлено вчера в 06:20
Кино
В «Иллюзионе» покажут фильмы о преодолении сложностей
В "Иллюзионе" в рамках инклюзивного проекта "Кинообразование без границ" открывается ретроспектива "Восхождение", на которой покажут фильмы о преодолении сложностей и достижении успеха героями с особенностями развития, сообщили в РОСКИНО.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои
В работе Instagram, WhatsApp, Facebook и Facebook Messenger произошли сбои.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Экстренное предупреждение МЧС: река Иркут может выйти из берегов
МЧС РФ Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня, после сильных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах.
Обновлено в 01:05
Общество
Ким Кардашьян отсудила $2,7 млн за использование ее образа
Суд в США обязал компанию Missguided USA, занимающуюся выпуском одежды, выплатить звезде реалити-шоу Ким Кардашьян 2,7 млн долларов компенсации за использование ее имени и фотографий без разрешения.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Гаджеты
IT’S OK: первый портативный кассетный аудиоплеер с Bluetooth
На выбор обещаны три цвета: розовый, белый и синий. При этом в комплекте нет ни наушников, ни кассет.
Обновлено в 02:07
Наука
Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета
Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова «возвращает лицо» благодаря гипсовой маске
«Вернуть лицо» после ночной смены 51-летней актрисе помогает гипсовая маска. Начинается процедура омоложения с увлажнения лица водой.
Обновлено в 02:06
Общество
Рассекречены документы о партизанах в годы Великой Отечественной войны
Главархив Москвы рассекретил 51 документ о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара
Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:22
Спорт
В Неаполе прошло открытие летней Универсиады-2019
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Депутаты Рады запретят украинцам материться
Каким образом в Раде собираются защитить украинскую мову от нецензурных выражений, пока понять сложно: ведь текст законопроекта еще не опубликован на сайте парламента.
Обновлено вчера в 05:56
Технологии
Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта
Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19