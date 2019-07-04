Политика
Путин назвал условие для переговоров с ЗеленскимГазета.Ru 04:10
Президент России Владимир Путин назвал условие для улучшения российско-украинских отношений. По его словам, для этого президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять предвыборные обещания и инициировать диалог с Донбассом.
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с чего всё началось
Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.ТАССвчера в 20:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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