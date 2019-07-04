Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал условие для улучшения российско-украинских отношений. По его словам, для этого президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять предвыборные обещания и инициировать диалог с Донбассом.

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

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