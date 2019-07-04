Политика

Путин назвал условие для переговоров с ЗеленскимГазета.Ru 04:10

Президент России Владимир Путин назвал условие для улучшения российско-украинских отношений. По его словам, для этого президент Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять предвыборные обещания и инициировать диалог с Донбассом.
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с чего всё началось

Путин назвал условие диалога с Киевом

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.
ТАССвчера в 20:40

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Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Газета.Ru04:10

Путин рассказал об условии для диалога с Киевом

RT на русском03:08

Путин назвал условие диалога с Украиной

Lenta.ruвчера в 19:53

Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:04

Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

РБКвчера в 21:40

Путин назвал условия для диалога с Киевом

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Путин назвал условия для диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон

Путин призвал Зеленского прикусить язык

Вести.UZ03:52
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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Руководитель студии Respawn рассказал о причинах задержки Titanfall 3

Руководитель студии Respawn Винс Зампелла сообщили о причинах приостановки разработки третьей части Titanfall.
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Храм на территории Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в селе Чимеево Курганской области сгорел, сообщает РИА Новости.
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Политика

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Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно завершила работу на Украине.
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Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

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Обновлено в 05:31
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Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму

Действительно ограничивающим рост экономики, по мнению Набиуллиной, является один фактор - инвестиционный климат, и без его улучшения ситуация в экономике к лучшему не изменится.
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Происшествия

Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

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Обновлено в 05:26
Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
Происшествия

На Камчатке автобус сбил стоявших на остановке людей

В Петропавловске-Камчатском автобус выехал на тротуар и сбил людей на остановке, сообщили РИА Новости в областном управлении Госавтоинспекции.
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ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов

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Обновлено в 05:43
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