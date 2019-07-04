От предыдущего режима Зеленскому достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка,... разгул неофашизма, гражданский конфликт в Донбассе... И граждане Украины ожидают от нового президента не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему.

Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

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