Политика

Владимир Путин озвучил условие переговоров с КиевомРоссийская газета вчера в 23:20

Президент России Владимир Путин заявил, что Между Москвой и Киевом возможно наладить хорошие отношения и диалог. Для этого, по словам российского лидера, глава Украины Владимир Зеленский должен начать выполнять свои предвыборные обещания. В частности, вступить в переговоры с жителями Донбасса.
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с чего всё началось

Путин назвал условие диалога с Киевом

Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.
ТАССвчера в 20:40

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Главные новости к утру 4 июля

Коммерсантъ00:04

Путин назвал условие диалога с Киевом

РИА Новостивчера в 19:45

Путин: США начали задумываться над возобновлением диалога с РФ по стратегическим вопросам

ТАССвчера в 21:27

Путин назвал условие для диалога с Киевом

RT на русскомвчера в 20:09

Путин назвал условие для разговора с Зеленским

Газета.Ruвчера в 19:54

Путин назвал условие диалога с Украиной

Lenta.ruвчера в 19:53

Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева

РБКвчера в 21:40
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Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Обновлено в 00:18
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено 02 июля в 10:03
Политика

Путин объяснил, почему тормозятся планы по развитию России

Не все намеченные планы по развитию государства выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.
Обновлено в 00:09
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Число смертей в скорой помощи увеличилось в России

В Минздраве рост числа умерших в скорых связали с тем, что медицинские автомобили стали быстрее приезжать к пациентам.
Обновлено в 00:14
Экология

Подъем уровня воды прогнозируется на четырех реках Иркутской области

Обновлено в 00:46
Армия и оружие

В России модернизировали пушку для танка «Армата»

В России модернизировали пушку для танка Т-14 «Армата» - соответствующие работы успешно завершены на «Уралвагонзаводе».
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Обновлено вчера в 12:45
Политика

Националисты напали на российских туристов в Грузии

В Сети появилось видео, как в Грузии несколько человек нападают на автомобиль с российскими туристами.
Обновлено 02 июля в 15:33
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено вчера в 02:53
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Россия удивилась просьбе Британии пустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты удивились просьбе британских коллег из ООН пустить в Крым наблюдателей по правам человека, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:18
Кино

Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера

В среду, 3 июля, стало известно, что кинокомпания Warner Bros. снимет сериал по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у западных берегов Канады, информирует Геологическая служба США.
Обновлено в 01:15
Путешествия

Афинский Акрополь закроют для туристов из-за жары

Обновлено в 00:11
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Футбол

«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за 126 миллионов евро

Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Авто

Нейросеть поможет вычислить неэкологичные машины в России

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Политика

В МИД назвали пути решения ситуации с ДРСМД с Вашингтоном

Россия твердо намерена решить с Вашингтоном проблему ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
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