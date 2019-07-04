Политика
Путин назвал условие диалога с КиевомРИА Новости вчера в 19:45
Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке. По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
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От предыдущего режима Зеленскому достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка,... разгул неофашизма, гражданский конфликт в Донбассе... И граждане Украины ожидают от нового президента не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему.
с чего всё началось
Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.ТАССвчера в 20:40
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Путин заявил о готовности диалога с Киевом, если Зеленский выполнит предвыборные обещания
Коммерсантъвчера в 20:10
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
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