Диалог Москвы и Киева, как и улучшение отношений России и Украины, возможны, если президент республики Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и начнет говорить со своими соотечественниками в Донбассе.

с чего всё началось

От предыдущего режима Зеленскому достались принудительная украинизация, запрет на использование русского языка,... разгул неофашизма, гражданский конфликт в Донбассе... И граждане Украины ожидают от нового президента не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему.

Текст интервью Corriere приводит на итальянском языке. По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".

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