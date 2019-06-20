Политика
Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в РоссииРИА Новости 06:04
Говоря о проблеме дефицита кадров, Путин отметил, что один из путей решения вопроса - это повышение уровня заработной платы. При этом российский лидер заявил, что, несмотря на низкий уровень заработной платы медработников во многих регионах РФ, в целом по стране зарплаты в сфере растут.
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Футбол
«Реал» хочет подписать Мбаппе в 2020 году
Обновлено в 08:17
Политика
Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.
Обновлено в 08:16
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Самая большая АПЛ прошла морские испытания
Самая большая в мире атомная подводная лодка, тяжёлый атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», прошла испытания в Белом море после проведения заводского ремонта.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Политика
Путин: если что-то не сделано, надо не шашкой махать, а дело делать
На "Прямую линию с Владимиром Путиным" 20 июля 2019 года поступило более полутора миллионов обращений с вопросами, на которые президент России постарался ответить.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой
Обновлено в 08:14
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
ЖКХ
Владимир Путин попросил разобраться с мусором в Верхней Салде
Обновлено в 06:38
Политика
Путин надеется, что вопрос урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами
Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Анита Цой честно ответила по поводу пластических операций
Исполнительница честно рассказала, делала ли пластику и рассказала о проблемах, связанных с возрастом.
Обновлено в 08:35
Транспорт
В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам
Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить
По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
Обновлено вчера в 05:04
Энергетика
В «Дружбе» обнаружили новое загрязнение нефти
На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
Обновлено в 06:46
Политика
Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте
Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
Обновлено в 08:25
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Финансы
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский начал увольнения и реорганизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:37
Политика
Путин назвал волнующие россиян вопросы
Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос ведущих, какие самые главные вопросы от граждан выделил глава государства при подготовке к мероприятию.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Экономика
Ростуризм с начала июня исключил из реестра 38 туроператоров
Больше всего компаний было исключено приказами от 3 и 17 июня – одиннадцать и пятнадцать соответственно, крупных среди них нет.
Обновлено в 07:05