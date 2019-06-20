Политика

Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в РоссииРИА Новости 06:04

Говоря о проблеме дефицита кадров, Путин отметил, что один из путей решения вопроса - это повышение уровня заработной платы. При этом российский лидер заявил, что, несмотря на низкий уровень заработной платы медработников во многих регионах РФ, в целом по стране зарплаты в сфере растут.
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Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения

Коммерсантъ06:22

Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения

РБК06:16

Президент обозначил три главных проблемы в здравоохранении

Российская газета06:25

Путин назвал три основные проблемы здравоохранения

RT на русском05:48

Путин указал на главные проблемы здравоохранения

Lenta.ru05:47

Путин назвал три основные проблемы здравоохранения в России

РИА Новости06:04

Путин перечислил три главные проблемы здравоохранения

Телеканал 360°06:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
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Обновлено в 08:14
Политика

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Путин надеется, что вопрос политического урегулирования в Сирии можно решить вместе со всеми партнерами - США, Турцией, Ираном, Израилем и другими.
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Анита Цой честно ответила по поводу пластических операций

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В России хотят ввести наказание за проезд «зайцем» по платным дорогам

Правительство предложило внести в законодательство поправки, согласно которым водителей, не оплативших проезд по платной дороге, будут штрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей.
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Путин ответил на критику «Единой России»

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Обновлено в 08:09
Политика

Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях

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Первые внедорожники GAC GS8 появились в России

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Обновлено вчера в 22:13
Общество

Формат сдачи ЕГЭ планируют изменить

По информации издания "Известия", сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в ближайшем будущем может измениться.
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Энергетика

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На одном из участков трубопровода «Дружба», который идет из Белоруссии в Польшу обнаружено новое загрязнение нефти хлороорганикой, сообщил РБК со ссылкой на «Транснефть».
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Власти Грузии осудили выступление российского депутата в парламенте

Лидеры грузинского государства осудили выступление российского депутата Сергея Гаврилова в парламента страны в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, заявили о необходимости привлечь к ответственности организаторов мероприятия.
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Политика

Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений

Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет.
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Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Финансы

Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Зеленский начал увольнения и реорганизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упразднении администрацию президента, передает "112 Украина".
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Политика

Путин назвал волнующие россиян вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос ведущих, какие самые главные вопросы от граждан выделил глава государства при подготовке к мероприятию.
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Ростуризм с начала июня исключил из реестра 38 туроператоров

Больше всего компаний было исключено приказами от 3 и 17 июня – одиннадцать и пятнадцать соответственно, крупных среди них нет.
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