Политика

Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в РоссииФАН 05:43

Доступность медпомощи, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами являются тремя главными проблемами сферы здравоохранения в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.
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Путин назвал три основные проблемы здравоохранения

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