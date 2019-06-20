Политика
Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в РоссииФАН 05:43
Доступность медпомощи, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами являются тремя главными проблемами сферы здравоохранения в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.
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Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.
Обновлено в 09:20
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Политика
Путин: война США с Ираном стала бы катастрофой
Вооружённый конфликт Соединённых Штатов и Ирана стал бы катастрофой для региона, заявил президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с танкерами в Оманском заливе.
Обновлено в 08:51
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Путин ответил на вопрос журналиста Пучкова о фейковых новостях
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Пучкова, который спросил во время Прямой линии о фейковых новостях.
Обновлено в 08:04
Футбол
Сарри: хотел бы помочь Роналду побить новые рекорды
Новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, какие цели ставит перед собой в туринской команде.
Обновлено в 05:51
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
Происшествия
Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека
Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".
Обновлено в 01:09
Общество
Бедная девушка с «Прямой линии» оказалась богатой чиновницей
Девушка, которая сегодня на Прямой линии жаловалась на очень маленькие детские пособия, оказалась чиновницей администрации города Серпухов под Москвой, и совсем не бедной.
Обновлено в 10:08
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 появились в России
Китайский флагманский внедорожник GAC GS8 готовится к выходу на российский рынок.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х
Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский создал офис президента вместо администрации
Владимир Зеленский постановил образовать офис президента Украины вместо администрации главы страны.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Игры
Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки
С помощью редактора игроки создают легкие для прохождения задания, за которые получают награды.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено в 07:40
Политика
Совет ЕС на год продлил санкции против России по Крыму
Совет Европейского союза принял решение продлить санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года, говорится в пресс-релизе ЕС.
Обновлено в 09:47
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Бари Алибасова силой удерживают в квартире
Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено в 08:09
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса необходимо более $11 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06