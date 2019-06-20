Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в РоссииФАН 05:43

Доступность медпомощи, дефицит специалистов и обеспечение лекарствами являются тремя главными проблемами сферы здравоохранения в России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

Путин назвал три главные проблемы здравоохранения в России

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