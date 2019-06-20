Путин назвал трагедией президентство ЗеленскогоLenta.ru 08:21

Путин отметил, что раз Зеленский оказался на этом месте, необходимо решать проблемы. В частности, уточнил президент РФ, следует сконцентрировать усилия на урегулировании ситуации в Донбассе.

Футбол «Сочи» продлил контракт с Песеговым Новичок РПЛ «Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Евгением Песеговым.

Политика Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.

Политика Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева экономистом из 90-х Отвечая на вопрос об экономических моделях, которые подходят России, Путин сказал, что в чистом виде рыночной или административно-командной экономики не существует.

Футбол Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.

Политика На Украине европейское турне Зеленского назвали провалом Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию была провальной, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире NewsOne.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Происшествия Бари Алибасова силой удерживают в квартире Алибасов, в свою очередь, тоже вызвал полицию и заявил, что Мухина не его лечащий врач, а шарлатанка.

Авто Kia представила новый кроссовер Seltos Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.

Политика Путин оценил вероятность возвращения социализма в Россию Президент Владимир Путин заявил, что в полном объеме социализм вряд ли вернется в Россию.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Музыка Во дворце Капеллы открылась фан-зона Чайковского 19 июня во внутреннем дворе Капеллы открылась фан-зона Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Экономика Глава ЛУКОЙЛа назвал налоговую политику в России непоследовательной Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что российская налоговая политика во многом остается непоследовательной.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Хоккей Кучеров признан лучшим хоккеистом НХЛ по версии профсоюза игроков лиги Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров стал обладателем приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему игроку по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза игроков лиги.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов» Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.

Политика Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о том, не надоело ли ему быть президентом.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Общество Омич, который дозвонился до Путина, платил за мусор не той организации Специалистам удалось выяснить, что жалоба на рост тарифов, о которой говорил омич, не вполне относится к их организации.

Политика Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в одно государство.

Общество Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Агент Гелы Месхи высказалась о разводе актера с Екатериной Климовой С опровержением новости о разводе Гелы Месхи с супругой Екатериной Климовой выступила его агент Ольга Логинова.

Политика Владимир Зеленский показал журналистам «прикол» в своем кабинете Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, провел экскурсию для журналистов по своему кабинету.

Футбол Гендиректор «Зенита»: обсуждаем с Маркизио его будущее Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что будущее полузащитника Клаудио Маркизио сейчас обсуждается с самим футболистом.

Культура Исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Визбора Одному из основоположников авторской песни сегодня исполнилось бы 85 лет. Когда Юрию Визбору исполнилось три года, его отца репрессировали.

Происшествия Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок "Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.

Политика 75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным» Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".