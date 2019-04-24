Политика
Путин назвал сверхзадачу российской экономикиФАН 10:35
Россия может войти в пятерку наиболее развитых стран мира. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это — задача непростая, но абсолютно решаемая. Глава государства призвал поднимать производительность труда и улучшать структуру российской экономики.
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Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России
55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Президент подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для скрывшихся с места ДТП водителей.
Обновлено в 03:35
Общество
Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
Кино
В Казани открылся Международный фестиваль мусульманского кино
Обновлено в 14:15
Экономика
Российским космонавтам впервые с 2014 года повысят зарплату
Российским космонавтам и сотрудникам Центра подготовки космонавтов в 2019 году повысят зарплату, индексация пройдет впервые с 2014 года, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено в 20:09
Политика
В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами
В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено в 19:47
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Замглавы МО РФ провел встречи с военными министрами стран Африки
Заместитель министра обороны России генерал Александр Фомин встретился с руководителями оборонных ведомств ряда страны Африки, включая Судан и ЦАР.
Обновлено в 16:31
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено в 13:57
Авто
Копия места смерти Кеннеди выставлена на продажу
Если вы любите раритетные автомобили, вам повезло, так как в продаже на eBay появился Lincoln Continental 1963 года выпуска, из которого сделали копию того самого лимузина JFK SS 100 X, в котором во время роковой поездки в Даллас в 1963 году был убит президент США Джон Кеннеди.
Обновлено в 12:24
Авто
Nissan отзывает в России кроссоверы Terrano из-за проблем с тормозами
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Суд США обвинил россиянина в домогательствах и грозит лишением свободы
Гражданину РФ грозит до десяти лет лишения свободы в США Американский суд может приговорить россиянина к десяти годам лишения свободы из-за домогательств в самолете.
Обновлено в 21:00
Политика
Названа главная угроза человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией.
Обновлено в 20:45
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Польша приостановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено в 15:40
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Кино
«Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов
Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».
Обновлено в 16:19
Экономика
Аналитики рассказали, что в микрозаймы чаще всего обращается молодежь
Эксперты сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" рассказали, какие возрастные категории россиян чаще всего обращаются в микрозаймы, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:55