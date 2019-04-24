Политика
Путин назвал сверхзадачу российской экономикиФАН 10:35
Россия может войти в пятерку наиболее развитых стран мира. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это — задача непростая, но абсолютно решаемая. Глава государства призвал поднимать производительность труда и улучшать структуру российской экономики.
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Хоккей
Ярославский «Локо» вновь завоевал Кубок Харламова
Обновлено в 17:56
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Политика
МВД разъяснило порядок приема заявлений на паспорт от жителей Донбасса
«Планируется, что прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию», – говорится в сообщении на сайте МВД.
Обновлено в 14:26
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено в 17:05
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Общежитие строителей сгорело на Сахалине
Обновлено в 19:02
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Минобороны: СМИ сняли постановку гибели семьи в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Купчишин заявил, что иностранные журналисты якобы сняли постановочную химатаку на сирийскую семью, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Экономика
Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза
Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Джонни Депп собирается жениться на русской танцовщице
Длительные затяжные судебные разбирательства голливудского актера Джонни Деппа со своей бывшей женой актрисой Эмбер Херд немало выматывают звезду фильма «Пираты Карибского моря».
Обновлено в 17:13
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие
В Германии задержан «гражданин рейха» с автоматом Калашникова
Германская полиция отчиталась о задержании «гражданина рейха» с автоматом Калашникова.
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
Facebook грозит штраф в $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Россиянин пошел под суд за домогательства к спящей пассажирке самолета
Гражданину России и США предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета.
Обновлено в 19:30
Экономика
Глава Минтранса САР заявил о контракте со Стройтрансгазом на 49 лет на развитие Тартуса
Сирийские власти заключили инвестиционный контракт с российской компанией "Стройтрансгаз" (CTG) сроком на 49 лет для расширения порта Тартус на Средиземном море, заявил проправительственной сирийской газете al-Watan министр транспорта САР Али Хамуд.
Обновлено в 18:53
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Shell обнаружила крупные запасы нефти в США на участке в Мексиканском заливе
Подразделение Royal Dutch Shell обнаружило крупные запасы нефти в Мексиканском заливе в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 16:54