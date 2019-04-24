Политика
Путин назвал сверхзадачу для экономики РоссииРИА Новости 09:09
Президент РФ отметил, что хотя перед Россией стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, по паритету от покупательной способности, но это не сверхзадача.
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Сверхзадача другая — изменить структуру экономики… Нам нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу. Вот, где сверхзадача.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Наука
Ученые назвали признаки склонности к изменам
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В России создали уникальную антиторпеду
Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.
Обновлено в 03:07
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Футбол
Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина
Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО США
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 05:50
Финансы
Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 54,39 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 54,39 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Подмосковье осудили участкового, проглядевшего убийство ребенка
В Подмосковье на десять месяцев исправительных работ осужден бывший участковый, отказавшийся возбуждать уголовное дело против мужчины, который вскоре после этого, как считает следствие, изнасиловал и убил пятилетнюю девочку.
Обновлено в 06:01
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Обновлено в 07:08
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Региональный сосудистый центр открылся в Сергиевом Посаде
Обновлено в 06:22
Здоровье
В Мытищах прошла первая школа детских эндокринологов
Специалисты обменялись врачебным опытом, обсудили актуальные проблемы детей с сахарным диабетом, а также современные методы самоконтроля диабета в детском возрасте.
Обновлено в 10:30
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь
В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
Обновлено в 08:33
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16