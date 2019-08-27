Политика
Парламентская газетаПутин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:17, Вашингтон
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей.
Lenta.ru 16:27
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Со 2 по 6 сентября СП GM-АвтоВАЗ приостановит работу конвейера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Коммерсантъ 16:34
Происшествия
Знаток Александр Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Друзь ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo и, судя по снимкам, сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
URA.Ru 16:46
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Общество
Для педагогов разработали нормы поведения в соцсетях
Новый документ отвечает вызовам цифровой среды, но ориентирован не на вмешательство в частную жизнь, а на установление единственного ограничения - воздержания от размещения в сети "Интернет" и в доступных детям местах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей.
Российская газета 17:51
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Происшествия
В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу
Российская газета 02:26
Театры
В «Ленкоме» рассказали о состоянии Марка Захарова
Ранее директор театра Марк Варшавер отмечал, что у Захарова поднялась температура, его отправили в больницу, чтобы понять, нет ли воспаления легких.
РИА Новости 06:26
Политика
Посол Франции заявила о ставшей «менее многосторонней» позиции США
Франция заинтересована в поддержании хороших отношений с Россией в контексте усиления влияния Китая и ставшей «менее многосторонней» позиции США.
RT на русском 17:02
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Политика
Макрон ответил бразильскому лидеру на насмешки в адрес жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил в социальной сети Facebook на насмешки в адрес первой леди Франции Брижит Макрон.
Мойка78 вчера в 19:25
Политика
Песков высказался о возможности перерождения G7 в G8
Участие России в саммите G7 и переход формата «большой семерки» в «восьмерку» не является самоцелью для России.
Rambler News Service 13:57
Энергетика
BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске
Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.
ТАСС 16:52
Происшествия
В аэропорту Пекина загорелся пассажирский самолет
RuNews24.ru 09:18
Происшествия
Минюст РФ изучает решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Министерство юстиции России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. родственникам аудитора Сергея Магнитского, сообщили 27 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM 05:53
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Политика
Еще один сенатор США пожаловался на отказ России выдать ему визу
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Общество
Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания
В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.
Интерфакс - Россия вчера в 20:07
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Армия и оружие
США анонсировали поставку Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО
Уточняется, что речь идет о 23 ракетах-перехватчиках SM-3 Block IIA, а также пусковых установках к ним Mk-29 на сумму 3,29 миллиарда долларов.
Московский Комсомолец 16:38
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10