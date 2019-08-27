Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс».

Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

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