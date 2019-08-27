Политика
Парламентская газетаПутин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:44, Вашингтон
Происшествия
В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна
Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Армия и оружие
ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
Аргументы недели 12:38
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Взгляд.ру 12:59
Авто
Люди начали массово раскупать дизельные отзывные автомобили Volkswagen
CarsWeek.ru вчера в 22:43
Футбол
С «Оренбурга» снят запрет на регистрацию новых игроков
В Доме футбола состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение удовлетворить заявление «Оренбурга» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт организации.
Спорт-Экспресс 11:19
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин»
Президент Владимир Путин вечером 27 августа прилетел в новый аэропорт Саратова " Гагарин", принявший первый рейс 18 августа.
Московский Комсомолец 13:20
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Армия и оружие
Reuters: «Хезболлах» готовит ответный «точечный удар» по Израилю
Шиитское движение "Хезболлах" готовит "точечный удар" по Израилю в ответ на атаку израильских беспилотников в пригороде Бейрута.
ТАСС 11:42
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» условия продажи Неймара
Руководство клуба "Пари Сен-Жермен" озвучило условия, при которых продаст "Барселоне" бразильского нападающего Неймара.
Российская газета 05:08
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
RT на русском 11:58
Политика
Путин похвалил космонавтов за стыковку «Союза МС-14» с МКС
Благополучная стыковка с МКС корабля «Союз МС-14» с российским роботом «Фёдором» на борту — результат высокого профессионализма отечественных космонавтов, заявил глава РФ Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
News.ru 09:39
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Здоровье
В Польше сообщили о росте заболеваемости корью в стране
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что 70% всех случаев заражения корью в Европе за первые месяцы 2019 года приходится на Украину.
RT на русском 12:19
Авто
Представлен вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.
Автоновости дня 05:50
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Кино
День российского кино отмечают сегодня в России
Медиа-Центр 35media.ru 08:00
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37