Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Интерфакс».
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Президент РФ назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

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Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб

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