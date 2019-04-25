Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в ЗабайкальеФАН вчера в 19:42
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Путин прибыл с рабочим визитом в Читу, где проводит совещание, посвященное ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.
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Путин призвал не переживать из-за уголовных дел после пожаров в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 21:32
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Футбол
«Бавария» переиграла «Вердер» и пробилась в финал Кубка Германии
Мюнхенская "Бавария" обыграла бременский "Вердер" в матче 1/2 финала Кубка Германии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:06
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
Гроза сорвала проведение матча чемпионата Голландии
В чемпионате Голландии "ПЕК Зволле" и "Гронинген" досрочно завершили матч из-за непогоды.
Обновлено вчера в 17:38
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине
По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном
Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток. Сегодня на острове Русский он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2
В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом
Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе
Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Наука
На Гавайях нашли на обрыве считавшийся полностью вымершим цветок
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн
Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн.
Обновлено вчера в 21:12
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Зарубежные СМИ сняли постановку гибели сирийской семьи от химоружия
Иностранные журналисты сняли постановочную гибель сирийской семьи якобы из-за применения химического оружия правительственными войсками.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта
Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В ООН ужаснулись условиям в центрах для мигрантов в Ливии
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В ПФР уточнили график доставки пенсий на майские праздники
В отделении ПФР по Оренбургской области озвучили даты доставки пенсий в дни майских праздников. В связи с выходными график изменят.
Обновлено вчера в 09:02