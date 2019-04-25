Политика

Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в ЗабайкальеФАН вчера в 19:42

Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Путин прибыл с рабочим визитом в Читу, где проводит совещание, посвященное ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самолет. Президент. Пожары

Забайкальский рабочийвчера в 23:43

Путин поручил возместить ущерб от потери скота при пожарах в Забайкалье

Известиявчера в 22:02

Президент России похвалил власти Забайкалья за быстрое тушение степных пожаров

Чита.Рувчера в 20:03

Путин назвал одну из причин пожаров в Забайкалье

RT на русскомвчера в 21:30

Путин о возбуждении уголовных дел после пожаров: Ничего здесь необычного нет

Заб.Рувчера в 21:49

Путин призвал не переживать из-за уголовных дел после пожаров в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 21:32

Путин провёл совещание по пожарам в Забайкалье

News.ruвчера в 21:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Футбол

«Бавария» переиграла «Вердер» и пробилась в финал Кубка Германии

Мюнхенская "Бавария" обыграла бременский "Вердер" в матче 1/2 финала Кубка Германии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:06
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол

Гроза сорвала проведение матча чемпионата Голландии

В чемпионате Голландии "ПЕК Зволле" и "Гронинген" досрочно завершили матч из-за непогоды.
Обновлено вчера в 17:38
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в овертайме и вылетел из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:32
Политика

Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине

По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Путин прилетел во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

Российский президент Владимир Путин прилетел во Владивосток. Сегодня на острове Русский он впервые встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Трое погибли при пожаре в общежитии сахалинской ГРЭС-2

В результате пожара в общежитии строителей сахалинской тепловой электростанции ГРЭС-2 погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарный отряд.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Энергетика

Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

Польша уведомила Белоруссию об остановке транзита нефти по нефтепроводу «Дружба», направив телефонограмму от компании PERN, являющейся оператором польского участка нефтепровода.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

В Росреестре уточнили, какие теплицы не облагаются налогом

Под налог попадают только теплицы с капитальным фундаментом, а также площадью более 50 кв. м. В Росреестре уточнили, что такие объекты в основном устанавливаются собственниками в коммерческих целях.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Команда Зеленского считает, что решение о гражданстве РФ препятствует миру в Донбассе

Окружение победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского утверждает, что указ президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ряда украинских регионов «не способствует прекращению огня в Донбассе».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу

Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Наука

На Гавайях нашли на обрыве считавшийся полностью вымершим цветок

Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Tesla понесла в I квартале убытки в размере $702 млн

Компания Tesla американского предпринимателя Илона Маска понесла в первые три месяца 2019 года убытки в размере $702 млн.
Обновлено вчера в 21:12
Религия

Православные христиане отмечают Чистый четверг

Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Политика

В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу

В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

СК начал проверку после обрушения стены жилого дома в Хабаровске

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено вчера в 22:17
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие

Зарубежные СМИ сняли постановку гибели сирийской семьи от химоружия

Иностранные журналисты сняли постановочную гибель сирийской семьи якобы из-за применения химического оружия правительственными войсками.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

В Китае 11 человек погибли в результате поломки лифта

Одиннадцать человек погибли, еще двое пострадали в результате поломки лифта на одной из строительных площадок города Хэншуй в северо-восточной китайской провинции Хэбэй, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В ООН ужаснулись условиям в центрах для мигрантов в Ливии

Обновлено вчера в 11:59
Общество

В ПФР уточнили график доставки пенсий на майские праздники

В отделении ПФР по Оренбургской области озвучили даты доставки пенсий в дни майских праздников. В связи с выходными график изменят.
Обновлено вчера в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное