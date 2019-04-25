Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в ЗабайкальеФАН вчера в 19:42

Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов. Путин прибыл с рабочим визитом в Читу, где проводит совещание, посвященное ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае.

Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье

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