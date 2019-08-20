Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи встретятся в Пекине Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретится со своим южнокорейским коллегой Кан Гюн Ва в Пекине.

Здоровье Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Мьянме Россельхознадзор сообщил, что 1 августа на территории Мьянмы зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).

Происшествия Экс-супруга отказалась от возбуждения дела против Аршавина Бывшая супруга российского футболиста Андрея Аршавина отказалась добиваться возбуждения уголовного дела против него.

Финансы Власти Аргентины смогли удержать курс песо, но биржи обвалились более чем на 10% Правительство Аргентины смогло во вторник сдержать падение национальной валюты, однако биржи обвалились более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и банков.

Кино Умерла народная артистка России Александра Назарова Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Общество Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.

Армия и оружие Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.

Футбол Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.

Политика США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией Соединенные Штаты подтвердили приверженность оказанию поддержки Румынии в рамках процедуры перехода на безвизовый режим для граждан обоих государств.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Шоу-бизнес Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных» Звезду стало тошнить так сильно, что пришлось вызывать скорую прямо на площадку.

Политика Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Политика Премьера Италии отправили в отставку Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.

Происшествия СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.