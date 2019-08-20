Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»РИА Новости 11:03

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины

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