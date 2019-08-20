Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»РИА Новости 11:03
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Происшествия
В Краснодаре на улице произошла стрельба
Обновлено в 18:43
Политика
Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи встретятся в Пекине
Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретится со своим южнокорейским коллегой Кан Гюн Ва в Пекине.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье
Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Мьянме
Россельхознадзор сообщил, что 1 августа на территории Мьянмы зарегистрирована первая вспышка африканской чумы свиней (АЧС).
Обновлено в 11:42
Происшествия
Экс-супруга отказалась от возбуждения дела против Аршавина
Бывшая супруга российского футболиста Андрея Аршавина отказалась добиваться возбуждения уголовного дела против него.
Обновлено в 07:42
Финансы
Власти Аргентины смогли удержать курс песо, но биржи обвалились более чем на 10%
Правительство Аргентины смогло во вторник сдержать падение национальной валюты, однако биржи обвалились более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов и банков.
Обновлено в 16:48
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 18:59
Кино
Умерла народная артистка России Александра Назарова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Космос
Робот пошутил в твиттере про тульские пряники
Обновлено вчера в 08:10
Общество
Каждый пятый работающий россиянин испугался своей замены роботом
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий.
Обновлено в 05:34
Кино
Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения в водах Венесуэлы военных кораблей России.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Перед отъездом из Лондона Чехова выпила в пабе сидра
Обновлено в 18:34
Футбол
Клуб высшей лиги Румынии лишился аккаунтов в соцсетях. Их удалил экс-сотрудник
Клуб «Германштадт» был основан в 2015 году. С сезона 2018/19 клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Румынии.
Обновлено в 16:48
Политика
США подтвердили приверженность переходу на безвизовый режим с Румынией
Соединенные Штаты подтвердили приверженность оказанию поддержки Румынии в рамках процедуры перехода на безвизовый режим для граждан обоих государств.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой стало плохо на съемках «Ворониных»
Звезду стало тошнить так сильно, что пришлось вызывать скорую прямо на площадку.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой
Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
Обновлено в 14:40
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено в 09:32
Политика
Премьера Италии отправили в отставку
Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьера страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 15:34
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Экономика
Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали
ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.
Обновлено вчера в 17:17