Политика
Газета.RuПутин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости". На встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, когда тот назвал троих детей в семье огромным количеством, Путин ответил, что это не огромное, а нормальное количество.
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Музыка
Организаторы назвали место проведения «Евровидения-2020»
Роттердам был выбран городом для проведения конкурса «Евровидение-2020», сообщается на сайте Европейского вещательного союза (EBU).
РБК 06:36
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил запланированный на ближайшие выходные визит в Польшу из-за приближения к штату Флорида урагана "Дориан" и отправит в Варшаву вместо себя вице-президента Майкла Пенса.
ТАСС вчера в 17:26
Кино
Брэд Питт пожаловался на одиночество
ТВ Центр 03:57
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд 28 августа в 06:02
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Армия и оружие
Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ
Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
Newvz.ru 05:35
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира.
Чемпионат вчера в 16:54
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Футбол
«Бешикташ» арендует Эль-Ненни у «Арсенала»
Стамбульцы договорились об аренде 27-летнего игрока сборной Египта до конца сезона.
Sports.ru 02:25
Космос
Новый скафандр лишит российских космонавтов «гагаринской традиции»
Военное обозрение 05:51
Спорт
Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие
«Антонов» требует изменить название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн «Антонов» требует изменить название российской модификации военно-транспортного самолета «Руслан».
BFM.ru 04:11
Политика
Адвокат Вышинского заявил, что журналисту не вернули документы
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что после освобождения из-под стражи журналиста ему не вернули паспорта, защита будет требовать возвращения документов.
РИА Новости 06:04
Политика
Трамп решил пересмотреть военную помощь Украине
Стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи «незалежной».
Свободная Пресса вчера в 00:33
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заступилась за Сергея Пынзаря, обвинённого в изменах
Супруга именинника напомнила, на вечеринку было приглашено немало представительниц прекрасного пола, и если одна из них попала в кадр вместе с Сергеем Панзарем, это не свидетельствует об его изменах.С похожими выводами выступила и возлюбленная звезды "Дом-2".
Актуальные Новости 05:36
Общество
С 1 сентября жизнь россиян изменится
С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
Из Москвы-реки на севере столицы вытащили труп мужчины, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:22
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Происшествия
Один человек погиб в результате вынужденной посадки Ан-2 в Якутии
В главке МЧС Республики Саха уточнили количество пострадавших в результате сегодняшней вынужденной посадки самолета Ан-2.
Российская газета 07:13
Авто
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e
BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.
Tvoe-avto.com 05:03
Космос
Гипотеза: столкновение килоновых является источником всего золота и платины во Вселенной
В августе 2017 года астрономы впервые стали свидетелями столкновения двух нейтронных звезд.
Хайтек 06:06
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Общество
Западные СМИ восхитились российским «Золотым орлом»
Истребитель Су-47 «Беркут» иногда называют «Золотым орлом», а еще у него есть обозначение «С-32», «С-37», или «Бочонок» (Firkin) по кодировке НАТО, продолжает авиаэксперт.
Взгляд.ру 07:12