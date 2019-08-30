Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал семью с тремя детьми правильной

Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости". На встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, когда тот назвал троих детей в семье огромным количеством, Путин ответил, что это не огромное, а нормальное количество.
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