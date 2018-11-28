Политика

Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян
РБК
10:00

Президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут расти. Об этом он сказал на инвестиционном форуме «Россия зовет», передает корреспондент РБК.
РБК10:00
Владимир Путин
Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику.
— Владимир ПутинМосква 24 07:48
с чего всё началось

Путин пообещал увеличение размера пенсий

На вопрос главы банка ВТБ Андрея Костина, является ли тема пенсий хорошей, чтобы закончить форум, Путин ответил: «Пенсии будут расти, точно, это вопрос решённый». 22 ноября Государственная дума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии в России до 2021 года.
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