На вопрос главы банка ВТБ Андрея Костина, является ли тема пенсий хорошей, чтобы закончить форум, Путин ответил: «Пенсии будут расти, точно, это вопрос решённый». 22 ноября Государственная дума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии в России до 2021 года.

с чего всё началось

Чтобы и инфляционные процессы не влияли таким образом, чтобы деньги исчезли, чтобы они проводили взвешенную, реалистичную и эффективную экономическую политику.

"Красивые формулировки не нужны" На прошлой неделе на расширенном заседании Госсовета, посвященном реализации нового "майского указа", Путин заявил, что показатели зарплат и пенсий должны выражаться в реальных деньгах, а не в процентах и усредненных данных.

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