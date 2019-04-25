Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельнымRT на русском 02:12
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
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У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове.
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Политика
«Единая Россия» отказалась участвовать в выборах мэра Новосибирска
На осенних выборах главы Новосибирска кандидата от «Единой России» не будет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН
С точки зрения украинских властей, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство жителей республик Донбасса противоречит Уставу ООН и резолюции 2202 об одобрении комплекса мер по имплементации Минских соглашений.
Обновлено в 01:33
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области
Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
Обновлено в 01:39
Хоккей
Джастин Уильямс номинирован на «Марк Мессье Трофи»
Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано и форвард «Нэшвилл Предаторз» Уэйн Симмондс.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28
Происшествия
На Шри-Ланке произошел новый взрыв
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов.
Обновлено в 00:37
Музыка
Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания
Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях
Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир
На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:03
Общество
В России впервые назначен штраф за оскорбление власти
Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
Обновлено вчера в 13:38
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Технологии
Система «Мир» заинтересовалась оплатой покупок с помощью скана лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 03:03
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу
Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Стало известно, кто из россиян чаще всего обращается к микрозаймам
По данным исследования, за микрозаймами чаще всего обращаются россияне в возрасте до 30 лет (55,3%).
Обновлено вчера в 22:35
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок
Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50