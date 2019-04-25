Политика

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельнымRT на русском 02:12

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
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Владимир Путин
У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 02:14

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Путин рассказал об итогах разговора с Ким Чен Ыном

Российская газета02:43

Путин раскрыл содержание первой части переговоров с Ким Чен Ыном

РБК02:17

Путин назвал обстоятельной встречу с Ким Чен Ыном

Коммерсантъ02:14

Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

RT на русском02:12

Путин назвал беседу тет-а-тет с Ким Чен Ыном обстоятельной

ТАСС02:06

Владимир Путин надеется на содержательный обмен мнениями с Ким Чен Ыном

Эхо Москвы01:15

Путин рассказал о содержании разговора с Ким Чен Ыном

РИА Новости02:35
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

«Единая Россия» отказалась участвовать в выборах мэра Новосибирска

На осенних выборах главы Новосибирска кандидата от «Единой России» не будет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН

С точки зрения украинских властей, указ российского президента Владимира Путина об упрощенном принятии в гражданство жителей республик Донбасса противоречит Уставу ООН и резолюции 2202 об одобрении комплекса мер по имплементации Минских соглашений.
Обновлено в 01:33
Кино

Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель

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Автобус и грузовик столкнулись в Тверской области

Шесть человек получили травмы в результате столкновения в Тверской области грузовика и автобуса, который перевозил рабочих.
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Как информирует официальный сайт НХЛ, на трофей претендуют капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано и форвард «Нэшвилл Предаторз» Уэйн Симмондс.
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Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

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На Шри-Ланке произошел новый взрыв

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Музыка

Соседов в пух и прах разнес идею почтить память Началовой минутой молчания

Известный критик Сергей Соседов возмутился предложением и разнес эту идею в пух и прах.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

По факту пожара в Ильинском на Сахалине возбудили уголовное дело

Обновлено в 01:48
Политика

Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях

Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

На рельсы станции метро «Фрунзенская» упал пассажир

На станции "Фрунзенская" Сокольнической линии метро на рельсы упал пассажир.
Обновлено в 02:26
Хоккей

Александр Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Серия первого раунда Кубка Стэнли между прошлогодним обладателем трофея «Вашингтоном» и «Каролиной» завершилась поражением столичного клуба в семи матчах.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве

Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

Обновлено вчера в 17:03
Общество

В России впервые назначен штраф за оскорбление власти

Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Министерство обороны России не увидело новость или сенсацию в расследовании Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщили РБК в министерстве.
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Транспорт

В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда

В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Технологии

Система «Мир» заинтересовалась оплатой покупок с помощью скана лица

Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 03:03
Хоккей

Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Путин отказался от требований граждан изменить пенсионную реформу

Решение о повышении пенсионного возраста должна принимать власть, а не простые граждане, заявил президент России Владимир Путин 24 апреля на заседании Совета законодателей РФ, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Стало известно, кто из россиян чаще всего обращается к микрозаймам

По данным исследования, за микрозаймами чаще всего обращаются россияне в возрасте до 30 лет (55,3%).
Обновлено вчера в 22:35
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено вчера в 16:00
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Крымские виноделы могут остановить производство из-за нехватки бутылок

Как пишут производители, из-за этого заводы понесут колоссальные убытки в самый разгар туристического сезона.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
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