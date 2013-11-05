Политика
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельнымRT на русском 02:12
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Экономика
Керосин окрыляет: заправок самолетов «в крыло» станет больше
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Венесуэла намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере ВТС
Венесуэла продолжит сотрудничество с РФ в сфере ВТС, заявил журналистам старший генерал, генеральный секретарь совета обороны нации Венесуэлы Паскуалиано Ангиолилло Фернандес.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:29
Политика
Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин обсудил ситуацию с природными пожарами в Забайкалье во время совещания в Чите, посвященного вопросам ликвидации последствий стихии в регионе.
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Экс-глава СВР рассказал о планах ЦРУ в отношении российской разведки
После распада Советского Союза Центральное разведывательное управление США намеревалось парализовать работу российской разведки.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 04:09
Политика
Шойгу отметил «беспрецедентно высокий уровень» отношений России и КНР
Российский министр Сергей Шойгу отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова
Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.
Обновлено в 01:31
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных изобретениях, созданных в СССР
Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о правовой охране секретных изобретений, созданных в СССР.
Обновлено вчера в 08:44
Авто
Новое поколение кроссовера Toyota Rush выйдет на крупнейший рынок
Продажи новой генерации популярного Toyota Rush стартовали в 2017 году, однако и на сегодняшний день автомобиль пользуется ажиотажным спросом в странах Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 00:00
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Общество
Суд отказал Резнику в апелляции по иску к Беглову
Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутата Законодательного собрания Максима Резника по иску к врио губернатора Александру Беглову - в силе осталось решение Смольнинского районного суда.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Здоровье
В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Спорт
Российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Транспорт
В метрополитене Екатеринбурга поднимут стоимость проезда
В Екатеринбургском метрополитене всё же повышают стоимость проезда до 32 рублей.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.
Обновлено вчера в 15:40
Технологии
Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
Международная платежная система Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных.
Обновлено в 04:52