Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохраненияИнтерфакс 11:27
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
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Россияне недовольны качеством работы первичного звена здравоохранения, заявил Путин
Парламентская газета11:09
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